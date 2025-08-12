americateve

Hialeah

Hallan sin vida a Daylon Fleitas, cubano desaparecido en Hialeah desde el 3 de agosto

Autoridades en el condado de Miami-Dade confirmaron el hallazgo del cadáver de Daylon Fleitas, un hombre de 37 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 3 de agosto en Hialeah. Según familiares, el hispano, quien deja huérfanos a tres niños, salió de su casa a cobrar un dinero que le debían antes del infortunado suceso

Por Redacción América Noticias Miami
Las autoridades del condado de Miami-Dade confirmaron el hallazgo del cuerpo de Daylon Fleitas, un cubano de 37 años que había sido reportado como desaparecido el pasado 3 de agosto en Hialeah.

La trágica noticia deja a tres niños huérfanos, según informaron sus familiares.

De acuerdo con el reporte policial, el día de su desaparición Fleitas le dijo a su familia que saldría a reunirse con “un conocido” para cobrar un dinero que le debían. Sin embargo, nunca regresó a casa.

Su hermano, Cristian Fleitas, relató a Univision que, al no tener noticias horas después, inició por su cuenta una búsqueda en hospitales y estaciones de policía, pero no obtuvo respuestas.

La última vez que fue visto, el hispano conducía una camioneta Ford F-150 negra, año 2011, con matrícula de Florida RPQW74. La descripción oficial detalla que medía aproximadamente 1,75 metros (5 pies 9 pulgadas), pesaba 82 kilos (180 libras) y tenía cabello negro y ojos marrones. La policía señaló que no sufría de ninguna condición médica o de salud mental conocida.

Durante los días posteriores a su desaparición, la Policía de Hialeah solicitó la colaboración ciudadana para dar con su paradero, difundiendo fotografías y datos clave del caso.

Aunque las autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver, no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias de su muerte ni el lugar donde fue encontrado. El caso continúa bajo investigación, y la policía reitera el llamado a cualquier persona con información a comunicarse al (305) 687-2525 o con el detective Salazar, encargado de las pesquisas.

