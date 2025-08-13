americateve

Hialeah

Buscan a sospechosos de asesinato de un cubano reportado desaparecido en Hialeah

La presunta víctima, Daylon Fleitas González, de 37 años, inicialmente había sido reportado como desaparecido la semana pasada.

Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-08-13 at 11.00.16 AM

Las autoridades del condado de Miami-Dade emitieron una alerta de búsqueda contra dos personas señaladas como presuntos responsables del asesinato de Daylon Fleitas González, un cubano de 37 años que había sido reportado como desaparecido la semana pasada.

Según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés), los sospechosos fueron identificados como Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera. Se cree que ambos podrían estar viajando con un bebé de cinco meses que podría encontrarse en peligro.

Las autoridades advirtieron que los dos individuos deben ser considerados armados y peligrosos.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse con la Unidad de Homicidios de la MDSO al (305) 471-2400. También es posible aportar datos de forma anónima a través de la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-TIPS (8477).

La MDSO no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias del homicidio ni sobre cómo se produjo la muerte de Fleitas González.

FUENTE: telemundo51.com

