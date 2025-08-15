Muere joven constructor cubano en otro derrumbe en Centro Habana: la tragedia se suma a una semana de colapsos en la capital

La Habana, Cuba – Un joven constructor de poco más de 20 años perdió la vida este jueves tras el derrumbe de la planta alta del edificio donde trabajaba en la instalación de un falso techo.

El siniestro ocurrió en la intersección de Galiano y San Rafael, en el municipio de Centro Habana , mientras la víctima realizaba reparaciones en un restaurante estatal ubicado en la planta baja.

Imágenes y videos difundidos por el periodista Mario Vallejo, de Univisión, muestran la magnitud del colapso. Según su testimonio, los residentes del inmueble, ahora sin techo donde vivir, solo han recibido una merienda como respuesta inmediata del Gobierno.

Esta tragedia se suma a una serie de derrumbes registrados en la capital cubana durante la última semana. La madrugada del 14 de agosto, un edificio de tres niveles en la calle Laguna 204, entre Perseverancia y Lealtad, en el barrio de San Leopoldo, sufrió un colapso parcial cuando el balcón del segundo piso se desprendió y arrastró el del primero. No hubo heridos, pero los vecinos denunciaron la ausencia total de autoridades en el lugar durante las horas posteriores.

El martes por la noche, otro derrumbe parcial en Castillo 216, entre Omoa y San Ramón, en el municipio Cerro, dejó dos personas lesionadas, una de ellas en estado grave. Ese mismo día, en el municipio de Regla, el techo de una vivienda en la calle Agramonte 459 colapsó, dañando dos casas colindantes y causando heridas a una madre y su hija.

El lunes, en El Cerro, un bebé de cinco meses falleció cuando un muro se desplomó tras intensas lluvias.

Mientras tanto, el presidente Miguel Díaz-Canel fue visto recorriendo el Centro Histórico de La Habana junto a Perla Rosales Aguirreurreta, directora de la Oficina del Historiador, lejos de las zonas afectadas. Rosales celebró en redes sociales la “visita muy esperada” y destacó los avances en la conservación del casco histórico, a pesar de que miles de familias viven entre edificaciones en ruinas.

Los derrumbes en la capital se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando no solo a La Habana Vieja y Centro Habana, sino también a barrios como El Vedado, conocido por sus antiguas casas señoriales. En noviembre pasado, un hombre murió en este último barrio tras el colapso del balcón de su vivienda.

La precariedad de la infraestructura se refleja en las cifras oficiales: en 2024, la construcción de viviendas en Cuba cayó un 54 %, con solo 7.427 hogares terminados frente a los 16.065 del año anterior. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), apenas se cumplió el 55 % del plan anual previsto, que contemplaba 13.492 viviendas.