Cámaras de seguridad captan a dos mujeres robando quesos en una Mipyme de La Habana

Dos mujeres fueron grabadas por las cámaras de seguridad de una Mipyme en La Habana mientras robaban grandes piezas de queso, en un hecho ocurrido el pasado viernes al mediodía en la intersección de Zapata e Infanta.

Las imágenes, difundidas en redes sociales por el creador de contenido Alberto Arego, muestran el modus operandi de las implicadas: una de ellas oculta un queso de gran tamaño entre sus piernas, mientras la otra esconde otro bajo la blusa, simulando un embarazo. Hasta el momento, no se ha confirmado si las sospechosas han sido identificadas o detenidas por las autoridades.

El video ha generado un intenso debate en redes sociales. Algunos internautas argumentaron que la crisis económica y la falta de alimentos empujan a ciertos ciudadanos a delinquir, mientras otros rechazaron cualquier justificación para el robo.

Es triste, pero la necesidad y el hambre hacen todo esto. En un país de ladrones, hasta los honestos pueden corromper su honestidad", escribió un usuario.

También hubo quienes aprovecharon la discusión para aclarar que no todas las Mipymes están vinculadas al gobierno. “Muchos de estos negocios pertenecen a trabajadores por cuenta propia que, con esfuerzo y apoyo familiar desde el exterior, compran mercancía en dólares para venderla en moneda nacional”, comentó otro, destacando que estas iniciativas generan empleo y opciones para quienes no tienen acceso a divisas.

En paralelo, no faltaron las bromas y comentarios irónicos sobre la forma en que las mujeres escondieron los quesos, algo que fue criticado por quienes consideran inapropiado trivializar un delito.

La escasez de alimentos y la inflación disparada en Cuba han elevado considerablemente el precio de productos básicos, como el queso, que en el mercado informal alcanza cifras inaccesibles para la mayoría. Este escenario ha incrementado los robos tanto en negocios privados como estatales. De acuerdo con el Código Penal cubano, el hurto puede ser castigado con penas de privación de libertad, aunque en este caso no existe evidencia pública de que se haya iniciado un proceso judicial contra las sospechosas.