Panamá endurece los requisitos para entrar al país afectado a miles de cubanos

En declaraciones para el medio Telemetro , la funcionaria apuntó que los cambios de política van dirigidos a, por ejemplo, los presuntos turistas que arriban con esa clase de visa, y que cuando llegan "y le preguntas qué lugares de Panamá va a visitar y dice no sé , ya tienes un elemento que va a ayudar a determinar; en qué lugar te vas a quedar y dice no sé; significa que están a expensas a alguien que los va a recoger, los lleva a un hotel y los pasa la frontera".

"Mucha gente no necesita visa para entrar a Panamá. Entran, trabajan, no se regularizan, no pagan impuesto y salen para evitar la multa; a ese tipo de persona se le va a reducir el tiempo de estadía. Te quieres quedar en Panamá, solo puedes hacerlo 15 días", explicó.