"No son suficientes" Marco Rubio rechaza reformas de Cuba y exige cambios profundos en el sistema político

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , rechazó las recientes reformas económicas anunciadas por el régimen cubano y aseguró que “no son suficientes” para resolver la profunda crisis que atraviesa la isla .

Las declaraciones se producen en un momento de creciente presión de Washington sobre La Habana, en medio de apagones masivos, escasez de combustible y un deterioro acelerado de la economía cubana.

Desde la Casa Blanca, Rubio fue contundente al señalar que el problema de fondo en Cuba es estructural.

“El fondo del asunto es que su economía no funciona”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, insistiendo en que el modelo cubano ha demostrado ser inviable durante décadas.

Rubio recordó que el sistema económico del país ha dependido históricamente de subsidios externos, primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela, apoyos que hoy prácticamente han desaparecido.

Las críticas de Rubio llegan tras el anuncio del gobierno cubano de permitir que cubanos en el exterior inviertan y posean negocios en la isla , como parte de un intento por atraer capital y aliviar la crisis.

Sin embargo, Washington considera que estas medidas son limitadas.

Según Rubio:

no representan un cambio estructural real

no resuelven el colapso económico

no modifican el sistema político

“Tienen que cambiar de forma dramática”, advirtió el funcionario.

Llamado a un cambio en el liderazgo

El secretario de Estado fue más allá y planteó la necesidad de un relevo en la cúpula de poder en Cuba.

“Tienen que poner gente nueva al mando”, afirmó, sugiriendo que el liderazgo actual no tiene capacidad para resolver la crisis.

Estas declaraciones coinciden con reportes recientes que indican que la administración de Donald Trump estaría presionando por cambios políticos en la isla como condición para avanzar en negociaciones bilaterales.

Presión de EE.UU. en medio de crisis energética

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto crítico:

apagones generalizados

colapso del sistema eléctrico

escasez de combustible

creciente malestar social

Estados Unidos mantiene que cualquier alivio de sanciones dependerá de reformas políticas significativas, incluyendo la liberación de presos políticos y cambios estructurales en el sistema.

Un punto de inflexión en la relación Cuba-EE.UU.

El endurecimiento del discurso de Rubio refleja una estrategia más amplia de la administración Trump para presionar al régimen cubano en un momento de debilidad.

Analistas consideran que el escenario actual podría abrir la puerta a:

negociaciones más profundas

cambios económicos internos

reconfiguración del poder en la isla

Mientras tanto, la posición de Washington es clara: las reformas anunciadas hasta ahora no son suficientes para cambiar el rumbo de Cuba.