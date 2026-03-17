CUBA SIGUE EN APAGÓN MASIVO: reconectan de Pinar del Río a Holguín, oriente continúa sin electricidad

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved
Cuba sigue en apagón masivo: reconectan de Pinar del Río a Holguín, pero el oriente continúa sin electricidad
Cuba continúa este martes bajo un apagón masivo nacional, pese a avances parciales en la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), luego del colapso total que dejó a la isla a oscuras.
La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que el sistema ha sido reconectado desde Pinar del Río hasta Holguín, pero amplias zonas del oriente del país permanecen sin servicio eléctrico.
“Se ha enlazado el sistema desde Pinar del Río hasta Holguín… continuamos en el proceso de recuperación”, informó la empresa estatal.
Oriente sin luz y funcionando con microsistemas
A pesar de la reconexión parcial, las provincias orientales —incluyendo Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma— siguen completamente desconectadas del sistema nacional.
Según el Ministerio de Energía y Minas, estas regiones operan únicamente mediante:
microsistemas eléctricos locales
generación independiente limitada
lo que implica que millones de personas continúan sin acceso estable a electricidad.
Sin explicación oficial del colapso
Uno de los aspectos más críticos de la crisis es que las autoridades aún no han explicado qué provocó el apagón nacional.
El director general de Electricidad, Lázaro Guerra Hernández, reconoció que:
no se reportaron averías en las unidades que estaban operando
las causas del colapso siguen bajo investigación
Esto ha generado incertidumbre sobre la estabilidad del sistema eléctrico.
Un sistema al límite antes del apagón
Previo al colapso, el sistema eléctrico cubano ya operaba en condiciones críticas:
disponibilidad: 1.140 MW
demanda: 2.347 MW
déficit inmediato: 1.220 MW
Para el horario pico, se proyectaba un déficit cercano a 1.930 MW, lo que dejaba al sistema al borde del colapso total.
Ni la energía solar logró evitar la caída
Aunque Cuba cuenta con 52 parques solares fotovoltaicos, estos solo aportaron:
4.262 MWh de energía
732 MW de potencia máxima
una cifra insuficiente para sostener la demanda nacional y evitar la caída del sistema.
Impacto: internet colapsado y alerta de EE.UU.
El apagón tuvo consecuencias inmediatas en las comunicaciones.
Datos de Cloudflare indican que Cuba perdió aproximadamente:
65% de su tráfico de Internet
Además, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad tras el apagón generalizado.
Una crisis repetida y cada vez más grave
Este colapso es el quinto o sexto apagón nacional en los últimos 12 a 18 meses, lo que evidencia el deterioro estructural del sistema eléctrico.
Entre los factores principales:
termoeléctricas con más de 40 años
escasez crónica de combustible
fallas recurrentes en plantas clave
El incidente más reciente ocurrió el 4 de marzo, cuando una falla en la CTE Antonio Guiteras dejó sin electricidad a gran parte del país.
Un sistema energético al borde del colapso
La crisis eléctrica en Cuba refleja décadas de falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura energética.
Mientras las autoridades intentan restablecer el servicio, millones de cubanos continúan enfrentando: