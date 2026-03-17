CUBA SIGUE EN APAGÓN MASIVO: reconectan de Pinar del Río a Holguín, oriente continúa sin electricidad

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

Cuba continúa este martes bajo un apagón masivo nacional , pese a avances parciales en la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), luego del colapso total que dejó a la isla a oscuras.

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que el sistema ha sido reconectado desde Pinar del Río hasta Holguín , pero amplias zonas del oriente del país permanecen sin servicio eléctrico.

“Se ha enlazado el sistema desde Pinar del Río hasta Holguín… continuamos en el proceso de recuperación”, informó la empresa estatal.

A pesar de la reconexión parcial, las provincias orientales —incluyendo Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma — siguen completamente desconectadas del sistema nacional.

Según el Ministerio de Energía y Minas, estas regiones operan únicamente mediante:

lo que implica que millones de personas continúan sin acceso estable a electricidad.

CUBA-ENERGÍA La gente juega dominó al aire libre durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

Sin explicación oficial del colapso

Uno de los aspectos más críticos de la crisis es que las autoridades aún no han explicado qué provocó el apagón nacional.

El director general de Electricidad, Lázaro Guerra Hernández, reconoció que:

no se reportaron averías en las unidades que estaban operando

las causas del colapso siguen bajo investigación

Esto ha generado incertidumbre sobre la estabilidad del sistema eléctrico.

Un sistema al límite antes del apagón

Previo al colapso, el sistema eléctrico cubano ya operaba en condiciones críticas:

disponibilidad: 1.140 MW

demanda: 2.347 MW

déficit inmediato: 1.220 MW

Para el horario pico, se proyectaba un déficit cercano a 1.930 MW, lo que dejaba al sistema al borde del colapso total.

Ni la energía solar logró evitar la caída

Aunque Cuba cuenta con 52 parques solares fotovoltaicos, estos solo aportaron:

4.262 MWh de energía

732 MW de potencia máxima

una cifra insuficiente para sostener la demanda nacional y evitar la caída del sistema.

Impacto: internet colapsado y alerta de EE.UU.

El apagón tuvo consecuencias inmediatas en las comunicaciones.

Datos de Cloudflare indican que Cuba perdió aproximadamente:

65% de su tráfico de Internet

Además, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad tras el apagón generalizado.

Una crisis repetida y cada vez más grave

Este colapso es el quinto o sexto apagón nacional en los últimos 12 a 18 meses, lo que evidencia el deterioro estructural del sistema eléctrico.

Entre los factores principales:

termoeléctricas con más de 40 años

escasez crónica de combustible

fallas recurrentes en plantas clave

El incidente más reciente ocurrió el 4 de marzo, cuando una falla en la CTE Antonio Guiteras dejó sin electricidad a gran parte del país.

Un sistema energético al borde del colapso

La crisis eléctrica en Cuba refleja décadas de falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura energética.

Mientras las autoridades intentan restablecer el servicio, millones de cubanos continúan enfrentando:

apagones prolongados

inestabilidad del sistema

incertidumbre sobre nuevos colapsos