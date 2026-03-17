Israel elimina a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní, en ataque aéreo en Teherán

Israel anunció este martes la muerte de Ali Larijani , jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y considerado una de las figuras más poderosas del régimen, en un ataque aéreo nocturno sobre Teherán .

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz , confirmó que Larijani fue abatido junto al comandante de la fuerza paramilitar Basij, en una operación que, según afirmó, representa un golpe directo a la estructura de poder iraní.

“ Larijani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la noche ”, declaró Katz, en lo que calificó como parte de una ofensiva contra el liderazgo del régimen iraní.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el ataque se realizó con inteligencia militar precisa en el corazón de Teherán , apuntando a figuras clave del aparato de seguridad del país.

Voluntarios retiran escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue atacada el viernes en un ataque de Israel y Estados Unidos en Teherán, Irán, el domingo 15 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

En una operación paralela también murió Gholamreza Soleimani , comandante de la milicia Basij, una fuerza señalada por su papel en la represión de protestas internas.

Según Israel, las unidades Basij han participado en:

arrestos masivos

uso de fuerza contra civiles

represión violenta de manifestaciones

Larijani: el “arquitecto de la represión”

Ali Larijani, de 67 años, era considerado uno de los hombres más influyentes en Irán en materia de seguridad y política exterior, especialmente tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei.

Diversos análisis lo señalan como:

el arquitecto de la represión de protestas recientes

una figura central en la toma de decisiones del régimen

un político con décadas en el poder

Durante su carrera ocupó cargos clave como:

presidente del Parlamento (2008-2020)

ministro de Cultura

jefe de la radiodifusión estatal

oficial de alto rango de los Guardias de la Revolución

Un perfil ideológico y político influyente

A pesar de su perfil académico —con estudios en matemáticas, informática y filosofía— Larijani fue una figura clave en la maquinaria política del régimen iraní.

Durante su gestión en medios estatales, fortaleció el aparato de propaganda y fue vinculado a campañas contra opositores.

En los días previos a su muerte, había publicado mensajes en redes sociales dirigidos a Estados Unidos, criticando la política de Washington.

Escalada del conflicto entre Israel e Irán

La eliminación de Larijani se produce en medio de una escalada significativa del conflicto entre Israel e Irán, con ataques dirigidos a altos mandos del régimen.

Según el comunicado israelí, la operación forma parte de una estrategia más amplia para:

debilitar el mando militar iraní

interrumpir estructuras de control del régimen

golpear a figuras clave del aparato de seguridad

Las autoridades israelíes aseguraron que continuarán actuando contra lo que califican como “comandantes del régimen terrorista iraní”.

Impacto internacional y tensión creciente

La muerte de una figura de alto nivel como Larijani podría tener consecuencias geopolíticas significativas, aumentando la tensión en Medio Oriente y elevando el riesgo de una escalada mayor.

Analistas advierten que este tipo de operaciones pueden desencadenar: