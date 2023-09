Proxenetismo y corrupción de menores en Cuba: madre en Villa Clara ofrecía a su hija menor para tener sexo con hombres por dinero

JIneteras cuba.png

Según Granma, "no se han identificado hechos de trata de personas en materia de trabajo, lo que no significa que no se hayan atendido denuncias y quejas por otras situaciones penalizables". Nada mencionó de la explotación de profesionales por el Gobierno catalogada como trabajo forzado por organizaciones de derechos humanos, gobiernos e incluso los propios médicos enviados al exterior.

En 2020 y 2021, a causa de la COVID-19 y tras el cierre de la frontera aérea, se produjo una disminución significativa de la incidencia de casos de trata. Los delitos se concentraron en la captación de jóvenes mujeres, por parte de empresarios extranjeros y cubanos, para brindar servicios en bares y centros nocturnos de Rusia, México, Nicaragua, Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Japón, China y Chipre, por lo que se dio seguimiento a tres extranjeros, según el artículo.

Por otro lado, señaló que "se han atendido 202.298 estudiantes, por manifestaciones que atentan contra el interés superior del niño" y "se hizo énfasis en 33.298 en situación de vulnerabilidad ante la trata de personas".

También, en 2022 se atendieron 264 estudiantes por indicios o prácticas asociadas a la prostitución.

Según la nota de Granma, "persiste la incidencia de extranjeros que interactúan con jóvenes dedicadas a la prostitución, a cambio de dádivas y recargas telefónicas, así como la promoción y venta online de videos e imágenes con contenido sexual, cuyo pago se efectúa por transferencias bancarias desde el exterior y el interior del país".

Por otro lado, el Ministerio del Interior mantuvo intercambio informativo operacional con servicios policiales extranjeros y la Interpol, sobre la incidencia puntual de personas con antecedentes de agresión sexual infantil, así como casos de interés bilateral.

En este sentido, Granma dijo que prosigue el seguimiento a diez cubanos circulados por Interpol, por su participación en operaciones de trata de personas.

La Oficina Central Nacional Interpol-La Habana alertó sobre grupos de Facebook, WhatsApp y Telegram, en los que se intercambiaban materiales pornográficos de adultos y con contenido de abuso sexual infantil, en los cuales interactúan usuarios con números telefónicos cubanos, con incidencia en diez provincias, aunque no existen elementos que indiquen que el contenido compartido sea sobre niñas, niños o adolescentes cubanos.

Los grupos detectados están integrados, además, por ciudadanos de otros países de la región. Las autoridades policiales cubanas procedieron a la toma de declaración y advertencia oficial contra los cubanos que incidían en estos espacios.

Además, a través de la Interpol se recibió una alerta sobre dos ciudadanos cubanos usuarios de Facebook que fueron destinatarios de materiales de abuso sexual infantil cuando participaban en salas de chat de esa índole. Ambos fueron identificados y se ejecutaron las acciones legales correspondientes.

Granma, que no deja de mencionar a los 17 detenidos por la más reciente trama de trata con fines de reclutamiento militar desde Rusia, dijo que el régimen "mantiene una práctica de tolerancia cero ante los delitos de trata de personas, de tráfico ilegal y de mercenarismo, tipificados de graves" y advirtió que "las sentencias para quienes incurran en ellos son de 30 años de privación de libertad y cadena perpetua".

Pese a las denuncias de La Habana y a las evidencias de que hay cientos de personas de la Isla contratadas por el Ministerio de Defensa del Kremlin, la Duma rusa aseguró que Moscú no ha reclutado cubanos.

De acuerdo con declaraciones del diputado Alexei Chepa, primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal (Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia, o Parlamento), los informes sobre el reclutamiento de cubanos para participar del lado de Rusia en el "Nuevo Orden Mundial", como eufemísticamente llama Moscú a su invasión del país vecino, son falsos.

La semana pasada, el colectivo de hackers ucranianos "Resistencia cibernética" divulgó la identidad de 189 mercenarios cubanos contratados por el Ejército de Rusia entre julio y agosto últimos, que fueron sustraídas del ordenador del mayor del Ejército ruso Anton Valentinovich Perevozchikov, que desde mayo de 2023 está al frente de la oficina de contratación de militares de la ciudad de Tula, ubicada a 156 kilómetros al sur de Moscú.