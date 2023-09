Una niña cubana se cura del cáncer en EEUU, gracias a una visa humanitaria

"A la niña Vanessa le ayudamos un año atrás con una visa humanitaria para que se tratara el cáncer. En Cuba le habían dicho que no tenían la solución. Hoy Vanessa está sana", escribió Salazar.

"Por cosas como esta me siento tan orgullosa de ser Congresista. Todos los sacrificios en el Congreso se vuelven rosas. ¡Gloria a Dios!", añadió.

La madre de la niña, Jennifer Lupiañez, aseguró que su hija recibió el tratamiento "de millones de dólares" de manera gratuita.

"A nosotros nos hicieron creer siempre en Cuba que en Estados Unidos el que se enfermaba y no tenía dinero moría. Mi niña recibió su tratamiento de millones de dólares totalmente gratis", declaró al medio estadounidense.

"Los médicos, las enfermeras, son personas más que profesionales. Son muy humanos.

"La niña fue operada de un tumor de Wilms", explicó la madre. "A ella le extirparon su riñón izquierdo en Cuba; nos dijeron que el tratamiento estaba al 50%. Es decir, no nos daban esperanzas con la niña, porque todos sabemos que el cáncer es una enfermedad fulminante y agresiva, y si ella no estaba recibiendo su tratamiento al 100% como debe ser, no teníamos esperanzas".

Yansey Alfonso, padre de la menor, se refirió a las dificultades que existían en Cuba para conseguir la alimentación que requería la niña, incluso cuando disponían del dinero para costearla, porque no la encontraban.

"Aquí llegamos y todo fue algo grande, espectacular. Nos quedamos maravillados con todas las maravillas de aquí, las ayudas que nos daban, en el hospital como nos trataban", describió.

Lupiañez aseguró que en Cuba tenía mucho miedo de hablar, "porque te intimidan muchísimo. De hecho, yo todavía tengo ese miedo".

A los padres que están en una situación similar en la Isla les recomendó "que toquen todas las puertas que tengan que tocar, porque es la vida de sus hijos".

"Yo dejé muchas madres allá, que les dijeron que sus niños estaban sanos y luego recayeron en la enfermedad, porque no hay tratamiento, te engañan y no te permiten a veces ni llevar los medicamentos", relató.

Vanessa Alfonso ya está asistiendo a la escuela en Estados Unidos y contó que cuando sea grande quiere ser bailarina.

En las redes sociales abundan los pedidos de auxilio de cubanos necesitados de tratamientos y medicamentos que no encuentran en el país, que el discurso oficial presenta al mundo como una potencia médica.

En noviembre de 2022, una nota de la agencia estatal Prensa Latina resaltaba "los esfuerzos de las autoridades cubanas por reforzar los temas de salud tenían fruto cuando hoy uno de los reclamos importantes de viajeros del mundo está relacionado con esta esfera y la calidad de vida".

Los pacientes de cáncer son duramente golpeados por la falta de recursos. Incluso profesionales de la salud, como la doctora Ariana de la Caridad León Santiago, chocan con la imposibilidad de acceder a tratamientos.

León Santiago denunció en un video publicado en Facebook en agosto, que ha hablado hasta con el director del oncológico en busca de su tratamiento, pero no lo ha conseguido. "No hay más tratamiento para ti, no hay nada más que hacer", fue la respuesta que recibió en su última consulta, según relató.

En abril, el doctor Jorge Manuel Álvarez Blanco, jefe del Grupo Provincial de Oncología, de Sancti Spíritus, explicó las dificultades que hoy presenta el servicio de Oncología para brindar la terapia hormonal sistémica, debido al déficit del medicamento necesario.

"Esta no se aplica de manera óptima, y cuando hablamos de curación, el tratamiento debe realizarse temprano y de modo concurrente".

El propio doctor Álvarez Blanco había descrito al medio local Escambray, en febrero pasado, algunas de las dificultades que tenía el sistema de salud cubano para la detección temprana de la enfermedad.

''Tenemos dificultades para adquirir los insumos que demanda el colonoscopio y lo tuvimos roto por años. No tenemos broncoscopio para pulmón. También existen dificultades para adquirir los citostáticos. La verdad es que el tratamiento para cualquier tipo de cáncer es muy caro y complejo", señaló.

El proyecto Cubadata, a través de una Encuesta de Salud Integral, arrojó luz y cuantificó un drama de gran resonancia en las redes sociales y que las autoridades cubanas, para descargarse de responsabilidad, atribuyen invariablemente al embargo de EEUU.

Los datos que reveló el sondeo son tan abrumadores que apuntan a una crisis humanitaria. Cubadata demostró que existe una clara tendencia hacia una mayor dificultad en el acceso a medicinas en la Isla. Más de la mitad de los cubanos encuestados (55,8%) calificó como "imposible" el acceso a medicamentos. Si se suman a ellos los que afirmaron tener "mucha dificultad", el 80,3% de la población consultada enfrenta serios problemas para obtener los fármacos que necesita.

En cuanto a la posibilidad de conseguir atención médica, aunque el porcentaje de personas que encuentran "imposible" obtenerla es menor (23,2%), sigue siendo preocupante. Si se suman los encuestados que dijeron tener "mucha dificultad", se concluye que el 57,6% enfrenta serios obstáculos para obtener atención médica.

