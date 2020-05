Orlando Luis Pardo Lazo denuncia el uso de su imagen en la serie 'Tras la huella' de la televisión cubana

"Este capítulo se acaba de transmitir ayer domingo 24 de mayo de 2020. Parece viejo, sí, porque la televisión cubana parece vieja como ella sola. De hecho, es el medio más arcaico de nuestro hemisferio, después de haber sido la vanguardia de las Américas en los años 50, a la par de EEUU. Pero fue estrenado ayer", explicó Pardo Lazo a DIARIO DE CUBA.

La imagen fue utilizada como referencia de una búsqueda policial. "Con otro nombre y otra edad, pero en mi ciudad, La Habana", precisó Pardo Lazo, quien reside actualmente en San Luis, Missouri, EEUU.

"Es algo completamente inexplicable, si Cuba fuera un país. Pero Cuba no es un país sino un conglomerado de imprevistos. De ahí la fuerza del castrismo: no oprime a una ciudadanía, sino a un caos", añadió.

"Puede tratarse de una amenaza de muerte contra mi persona" o "puede ser una burla y ostentación de que ellos pueden hacer conmigo lo que les venga en gana, pues soy solo una imagen a la cual nunca dejarán regresar a su propio país", reflexionó.

"Puede ser que usaran mi foto de carnet de identidad como si la hubieran sacado de la Agencia Actuar, como si yo fuera un simple extra contratado desde el exilio", añadió.

Dijo, sin embargo, que "también puede ser un valiente homenaje de alguno de los productores (Mauricio Alí o Silvio Pérez o Lázaro Pedroso o Daniel Rivera o Vivian Criollo o Jorge Aranda), o de los ambientadores Manuel Ortega o Yoendri Martínes o Jorge Pérez, o de los editores Yoaxuander Gázquez García y Aliek del Río, o incluso de la propia directora Loisys Inclán o de sus asistentes María Isabel Cordovés y Tania Arencibia".

Para Pardo, "lo más probable es que esto sea obra de los coordinadores militares de esta producción mediocre y manipuladora: Ernesto Siso, y los tenientes coroneles Pedro Luis Pita, Sergio Fernández y Ariel Hernández (si es que esos son sus nombres reales)".

"Obviamente yo no me acuerdo bien del MININT, pero el MININT sí se acuerda muy bien de mí. No hay tiranía que no tenga una memoria minuciosa, de asesino en serie", acotó.

"Trataré de llamarlos a todos por teléfono, si encuentro sus números en la guía telefónica cubana que existe en internet. O, mejor, como en los peores momentos de la represión contra mi persona en Cuba, trataré de no hacer nada, de dejar que sea la luz de mi padre en el Más Allá la que me guíe en medio de la guerra para llegar vivo y feliz a un futuro sin Revolución", señaló.

"Tras la huella" es producido por el Ministerio del Interior (MININT) para la Televisión en la Isla. En la serie se resuelve un caso durante cada capítulo por un equipo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o del Departamento Técnico Investigativo (DTI) actualmente policía técnica investigativa (PTI), que constituyen de esta manera dos grupos de actores que se alternan en la serie.

A diferencia de los últimos policiacos que se venían produciendo en Cuba todos los casos son basados en hechos reales, con la supervisión del MININT.