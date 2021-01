Hasta tanto no muestren pruebas de PCR negativas realizadas en Cuba no podrán regresar a su país.

Ocho turistas canadienses quedan varados en Holguín por no traer PCR negativos

Ocho turistas canadienses quedaron varados en la provincia de Holguín al negárseles el viaje de regreso por no cumplir con las medidas sanitarias que entraron en vigor en su país a partir de este jueves, informó el medio The Globe and Mail.