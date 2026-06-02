Gobierno cubano defiende conglomerado empresarial militar sancionado por EEUU

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GAESA “no es una estructura opaca ni paralela al Estado cubano; ha sido, por el contrario, una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución”, indicó un comunicado del gobierno publicado en el periódico oficial Granma.

La corporación —Grupo de Administración Empresarial S.A— es un conglomerado que opera desde inmobiliarias a empresas de viajes creada en la década de 1990 y gestionada por las Fuerzas Armadas.

A comienzos de mayo el Departamento de Estado estadounidense anunció sanciones para los socios comerciales o empresas internacionales que colaboraran con GAESA.

Las críticas a GAESA se centran en que no está sujeta a las auditorías de la Contraloría General y que sus cuentas y operaciones se mantienen en el más absoluto hermetismo, dando lugar a rumores de corrupción y nepotismo.

Las sanciones contra GAESA forman parte de un cerco petrolero impuesto por Trump para presionar un cambio de modelo político en la isla.

En enero Trump amenazó con aplicar aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba y advirtió que podría “tomar” la isla. Sin embargo, ambos gobiernos han reconocido que mantienen conversaciones, cuyo contenido se desconoce.

El cerco petrolero profundizó la crisis que arrastraba Cuba desde comienzos de la década, caracterizada por largos apagones y desabastecimiento de alimentos y medicinas. La isla debió racionar la venta de gasolina y limitar las jornadas laborales y escolares. También se redujeron los vuelos comerciales. ———— Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP FUENTE: AP