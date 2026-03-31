Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

La Habana — En una declaración que sacude el discurso oficial en Cuba , Sandro Castro , nieto de Fidel Castro , criticó abiertamente al gobernante Miguel Díaz-Canel y cuestionó su gestión en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla.

Durante una entrevista con CNN, el joven empresario e influencer afirmó sin rodeos que el actual mandatario “no está haciendo un buen trabajo” , señalando que decisiones clave debieron tomarse hace tiempo.

“Desde hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien y que hoy nos están perjudicando”, sostuvo.

#Ahora . Sandro Castro, nieto de Fidel Castro en la @CNN admite que en #Cuba mucha gente quiere un sistema capitalista y que Díaz-Canel no está haciendo un buen trabajo. Afirma que llevar el apellido de su abuelo no le ha otorgado privilegios en la isla. pic.twitter.com/zHetM5UO2A

Las declaraciones resultan especialmente significativas por provenir de un miembro de la familia Castro, núcleo histórico del sistema político cubano.

El pronunciamiento refleja el creciente desgaste del modelo en un contexto marcado por:

Sandro Castro también sorprendió al declararse abiertamente pro-capitalista , una postura que contrasta con el legado de su abuelo.

“Hay muchas personas en Cuba que piensan de forma capitalista y quieren un capitalismo con soberanía”, afirmó.

Añadió que el malestar social ha generado divisiones profundas dentro del país.

Crisis que alcanza a todos

El nieto de Fidel Castro reconoció las dificultades que enfrenta la población cubana, incluso dentro de su propio entorno.

“Es duro, muy duro… un día no hay luz, no hay agua… es muy complicado”, dijo.

No obstante, admitió contar con un generador eléctrico, un recurso inaccesible para la mayoría de los ciudadanos.

Contradicciones económicas

Sandro Castro es propietario de un bar en La Habana con precios elevados en comparación con el salario promedio en la isla, lo que ha generado cuestionamientos en redes sociales.

A pesar de ello, aseguró:

“Soy como un ciudadano más”.

Un mensaje que rompe la narrativa oficial

Las declaraciones abren un nuevo frente dentro del debate político en Cuba, al evidenciar críticas internas en un momento de máxima presión económica, energética y social.