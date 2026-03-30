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Cuba se apresta recibir a un petrolero ruso, la primera entrega de combustible de este año

LA HABANA (AP) — Cuba se aprestaba el lunes a recibir 730.000 barriles de petróleo luego de que, en un giro a su cerco energético a la isla, Estados Unidos permitió el paso de un buque ruso con el combustible.

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

La isla no recibe suministros de combustible desde enero, lo que ha agudizado una profunda crisis económica que ha dejado a la población sumida en largos apagones y en medio de un fuerte desabastecimiento de alimentos y medicinas.

La ubicación exacta del buque ruso Anatoly Kolodkin no estaba clara la mañana del lunes: mientras el portal oficial Cubadebate y autoridades rusas dijeron que ya había llegado, una aplicación de seguimiento de navíos estimó su arribo para el martes.

Su destino final sería el puerto de Matanzas —al noroeste de la isla—, uno de los puntos estratégicos para la recepción de crudo. Cuba apenas produce el 40% del combustible que necesita y debe importar el resto.

“Este movimiento desafía directamente el bloqueo unilateral impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que ha intensificado las medidas coercitivas contra la isla que buscan asfixiar el suministro de crudo”, dijo Cubadebate al dar a conocer la noticia.

El buque está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido debido a la guerra en Ucrania.

El presidente Donald Trump aseguró el domingo que no tiene “ningún problema” con la llegada del buque petrolero ruso a la isla.

Trump impuso un cerco energético a Cuba a comienzos de año con el propósito de presionar un cambio de modelo político. Dijo además que estaba dispuesto a “tomar” la isla, que atraviesa la peor crisis de su historia reciente.

“Hay un buque petrolero ahí. No nos importa que reciban un cargamento porque lo necesitan… tienen que sobrevivir”, declaró Trump a periodistas la víspera.

La Habana y Washington reconocieron que mantienen conversaciones, pero se desconoce su contenido. Países latinoamericanos y europeos rechazaron el cerco energético y advirtieron sobre las consecuencias humanitarias para la isla.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el lunes que Rusia ya había conversado con Estados Unidos sobre su envío de petróleo a Cuba. “Rusia considera que es su deber no permanecer al margen, sino brindar la asistencia necesaria a nuestros amigos cubanos”, dijo a periodistas.

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FUENTE: AP

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