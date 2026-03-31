Buque ruso con 730.000 barriles de petróleo llega a Cuba pese a bloqueo energético de EEUU

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El petrolero ruso Anatoly Kolodki se acerca a Matanzas, Cuba, el 31 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, permitió que el envío siguiera adelante pese a su bloqueo energético en curso.

Los cubanos celebraron la llegada del barco porque la falta de petróleo ha agravado una profunda crisis económica que ha dejado a la población sumida en prolongados apagones y enfrentando una grave escasez de alimentos y medicinas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP