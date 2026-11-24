El embajador de Rusia en Cuba, Víctor Koronelli , aseguró este martes 24 de noviembre que los contactos entre La Habana y Washington se encuentran suspendidos y descartó la existencia de un proceso formal de negociación entre ambos gobiernos.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con la agencia rusa TASS, reproducida por el medio estatal Cubadebate.

Rusia asegura que no existe una negociación formal

“No existe un diálogo integral con Estados Unidos, sino más bien contactos esporádicos que actualmente se encuentran suspendidos”, afirmó Koronelli, citando información de sus interlocutores cubanos.

El diplomático recordó las visitas de funcionarios del Departamento de Estado y de la CIA a La Habana durante los últimos meses, sin resultados concretos.

Según Koronelli, las autoridades cubanas estarían dispuestas a discutir asuntos migratorios y ayuda humanitaria, pero rechazan cualquier exigencia relacionada con la modificación del sistema político.

La posición coincide con las recientes declaraciones de Miguel Díaz-Canel, quien pidió dialogar con Washington sin presiones ni condicionamientos políticos.

Trump mantiene abierta la opción militar

Las declaraciones llegan después de que el presidente Donald Trump manifestara su disposición a considerar una operación militar limitada contra Cuba, sin anunciar planes concretos.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en la necesidad de cambios en la isla.

Rusia tampoco garantiza nuevas inversiones en Cuba

Koronelli reconoció que las posibles sanciones secundarias estadounidenses representan un obstáculo para las empresas rusas interesadas en invertir en Cuba.

La suspensión de los contactos diplomáticos fue anunciada por el embajador ruso y no constituye una confirmación bilateral de Washington y La Habana.