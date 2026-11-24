Delio Gómez Ochoa, comandante del Ejército Rebelde de Fidel Castro y último sobreviviente de la expedición armada de 1959 contra Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana , falleció este martes 24 de noviembre a los 97 años.

La noticia fue confirmada al periódico dominicano Acento por Omar Ventura, amigo cercano del excombatiente.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó sus condolencias mediante publicaciones en X.

Nacido en septiembre de 1929 en Cacocum, Holguín, Gómez Ochoa se incorporó al Ejército Rebelde en 1957 y posteriormente asumió la jefatura del IV Frente Oriental Simón Bolívar.

En junio de 1959 participó en la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, organizada para derrocar a Trujillo.

La operación fracasó y Gómez Ochoa fue capturado y sometido a torturas que le dejaron secuelas permanentes.

Recuperó la libertad en junio de 1961, diez días después del asesinato del dictador dominicano.

Recibió reconocimientos en República Dominicana

En 1997 obtuvo la nacionalidad dominicana y recibió importantes condecoraciones por su participación en la lucha contra Trujillo.

En 2022 fue recibido por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Reconoció la gravedad de la crisis cubana

En junio de 2026, durante una entrevista con Diario Libre, el antiguo comandante reconoció las dificultades económicas de la isla.

“Cuba está pasando por su peor momento de la crisis”, afirmó.

Aunque responsabilizó al embargo estadounidense, evitó profundizar en las responsabilidades políticas internas y la posición de los aliados internacionales de La Habana.

El reporte sobre su fallecimiento no precisa las causas de su muerte.