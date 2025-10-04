Mueren tres cubanos y cuatro resultan heridos tras caída de un rayo en Moa, Holguín

Moa, Holguín . — Tres jóvenes perdieron la vida y cuatro personas resultaron heridas este viernes tras el impacto de un rayo en el poblado rural de Cupey , en el municipio holguinero de Moa .

El hecho ocurrió en la entrada del caserío, cuando una fuerte descarga eléctrica alcanzó a un grupo de personas, dejando un saldo fatal y varios lesionados.

Los fallecidos fueron trasladados al Hospital General Docente Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero, donde se realizan las labores de identificación en presencia de familiares y vecinos, según reportó la periodista Yulieska Hernández García .

Autoridades locales —incluyendo la secretaria del Partido en Moa, Yiganis Cruz Martínez, funcionarios del Consejo de la Administración y efectivos del Ministerio del Interior (MININT)— acudieron tanto al lugar del accidente como al hospital para coordinar acciones de respuesta y acompañar a los allegados.

Lisbeth Pajan Silot (La Playa, Moa): pérdida de conocimiento y escoriaciones en los ojos. Bajo atención médica.

Irelemis Ortiz del Rosario (Yamanigüey, Moa): entumecimiento en extremidades superiores e inferiores. Evoluciona de forma estable.

Yuxander Robles Robles (El Jobo, Sagua de Tánamo): temblores y entumecimiento en los pies. Se encuentra estabilizado.

Una cadena de tragedias por rayos en Cuba en 2025

El caso de Cupey se suma a otros accidentes mortales registrados en el país durante este año:

Junio, Bauta (Artemisa): dos adolescentes murieron mientras jugaban fútbol; una niña de tres años falleció en un hecho paralelo por ahogamiento en Playa Baracoa.

Agosto, Manicaragua (Villa Clara): tres adolescentes fallecieron y una menor resultó herida tras un rayo.

Agosto, Colón (Matanzas): una mujer de 42 años perdió la vida en labores agrícolas.

Septiembre, ciudad de Holguín: un hombre murió por descarga eléctrica en la terraza de su vivienda.

En julio, jóvenes en Ciego de Ávila estuvieron a punto de ser alcanzados por un rayo mientras jugaban fútbol bajo la lluvia, hecho que el meteorólogo Frank Fernández Castañeda calificó de “imprudencia que podría costar la vida”.

Moa ya había vivido un hecho similar

En mayo de 2023, un rayo impactó cerca de la Empresa de Servicios a la Unión del Níquel (ESUNI) en Moa, dejando inicialmente siete heridos. Una de ellas, Dunielquis Fonseca Borges, especialista en Gestión Económica, falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones.

Cifras alarmantes de muertes por rayos en Cuba

Un estudio del Instituto de Geodesia y Astronomía (IGA) revela que entre 1987 y 2023 se registraron 1,892 muertes en Cuba a causa de tormentas eléctricas, con un promedio de 51 fallecimientos anuales.

Aunque la tendencia muestra una reducción (69 muertes al año en los 90; 56 en los 2000; 37 en la década de 2010), el peligro sigue siendo alto.

El máster en Ciencias Neobil Vega Batista, jefe del Departamento de Desarrollo Instrumental y Tecnológico del IGA, advirtió que “los daños no se limitan a las pérdidas humanas, también incluyen afectaciones económicas complejas y difíciles de cuantificar”.

Desde 2024, varias instituciones —entre ellas el IGA, el Instituto de Meteorología, la Universidad de La Habana, el Cuerpo de Bomberos y la Agencia de Protección Contra Incendios (APCI)— desarrollan un Sistema de Alerta Temprana para reducir el impacto de estos fenómenos naturales.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han divulgado oficialmente la identidad de las tres personas fallecidas en Cupey, Moa.