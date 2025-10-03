americateve

El Micha

Acusan a El Micha de dejar sin dinero a su exesposa y sus hijos en Miami tras regresar a vivir a Cuba

Sachy Sánchez critica a El Micha por dejar sin apoyo a Ana María y sus hijos tras su regreso a Cuba. Ana María trabaja como agente inmobiliaria en Miami y asegura su estabilidad económica

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El Micha

La modelo e influencer cubana Sachy Sánchez, actual pareja del creador de contenido Un Martí To Durako, arremetió públicamente contra el reguetonero El Micha, a quien responsabilizó de dejar sin apoyo económico y emocional a su expareja Ana María Daniel y a los hijos de ambos.

“Micha, déjame decirte: es triste que la responsabilidad que te toca a ti, no solamente como hombre sino como padre, la haya asumido yo. Mi amigo, la dejaste botada en la calle con tus hijos. Pero existen personas como yo que se encargaron de que tus hijos no vayan para la calle, que la madre de tus hijos pueda llevarles un plato de comida y pagar la luz y el agua de su casa”.

Según la influencer, tuvo que intervenir para ayudar a Ana María en un momento crítico:

  • Confirmó que la madre de los hijos de El Micha no será desalojada “por ahora”.

  • Señaló que ya cuenta con un salario semanal que le permitirá sostener a su familia.

  • Recriminó al reguetonero que sus hijos se quedaron sin dinero para comer.

Ana María inicia nueva etapa en Miami

Las palabras de Sachy llegan pocos días después de que Ana María anunciara públicamente su regreso al mundo laboral como agente de bienes raíces en Miami, con lo que busca garantizar estabilidad a su familia tras la ruptura.

La relación entre Ana María y El Micha duró 13 años, pero culminó después de que el artista decidiera regresar a vivir a Cuba. El propio cantante explicó en redes que lo hacía para “no pagar más biles y estar rodeado de personas que le dan cariño”.

Críticas en redes sociales

La decisión de El Micha no ha pasado desapercibida. En plataformas digitales, muchos usuarios lo han cuestionado por haber dejado a su familia en Miami mientras él retomaba su vida en la isla.

Por su parte, Sachy Sánchez insistió en que su intervención fue un acto de solidaridad como madre y mujer, pero reiteró que la responsabilidad de velar por el bienestar de los hijos recae únicamente en el reguetonero.

Deja tu comentario

