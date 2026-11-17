Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó este martes 17 de noviembre que el formulario I-220A no constituye, por sí solo, un parole migratorio válido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, cuya jurisdicción incluye Florida, representa un revés para numerosos inmigrantes cubanos que buscan obtener la residencia permanente.

El fallo responde al caso de una familia cubana que ingresó por la frontera con México en 2021.

Los jueces concluyeron que ser detenido por las autoridades migratorias y posteriormente liberado mediante un I-220A no equivale a recibir un parole .

La distinción es fundamental porque la Ley de Ajuste Cubano exige, entre otros requisitos, haber sido admitido o recibido un parole válido.

La sentencia podría influir en la demanda colectiva Bello-Rubio contra Noem, presentada en Miami para cuestionar el tratamiento migratorio de cubanos liberados con I-220A.

Al tratarse de una opinión publicada, el precedente obliga a los tribunales federales del circuito respecto de las cuestiones jurídicas resueltas.

Sin embargo, no significa que la demanda colectiva haya sido desestimada automáticamente.

¿Los cubanos con I-220A serán deportados?

No. El fallo tampoco establece una orden general de deportación contra quienes poseen ese documento.

Cada situación migratoria depende del expediente individual, las decisiones judiciales y las posibles vías legales disponibles.