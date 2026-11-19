El humor cubano vuelve a estar de luto. Daniel Hernández Rodríguez, conocido popularmente como “Electricitio”, falleció este jueves 19 de noviembre de 2026, a los 66 años , según confirmaron colegas e instituciones culturales cubanas.

El actor alcanzó gran popularidad por sus participaciones en los programas televisivos Pateando la Lata y A otro con ese cuento.

El humorista Víctor Molina compartió un emotivo video en Instagram para despedir a su compañero.

La Empresa de la Música Antonio María Romeu y el Instituto Cubano de la Música también confirmaron el fallecimiento y enviaron condolencias a sus familiares.

Hasta el momento no se han informado las causas de su muerte.

Nacido en La Habana el 3 de noviembre de 1960, comenzó su carrera artística en la década de 1980.

En 1993 fundó el grupo humorístico Los Trifónicos, del que fue director.

Su trayectoria incluyó teatro, música y televisión. Recibió el Premio Aquelarre en 1994 y el Premio Marcos Behmaras en 1995.

Tres pérdidas recientes para el humor cubano

Su muerte ocurre apenas dos días después del fallecimiento de Juan Karlos el Gordo, también integrante de Pateando la Lata.

A comienzos de noviembre había fallecido Orlando Manrufo, recordado por su personaje de “Mariconchi”.

Las tres pérdidas han provocado mensajes de pesar entre artistas y seguidores del humor cubano.