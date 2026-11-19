El cubano Reinaldo Dennes, de 70 años, tiene programada su ejecución mediante inyección letal este jueves 19 de noviembre en la Unidad Huntsville de Texas , por el asesinato del comerciante de diamantes Janos Szucs, ocurrido en Houston en 1996.

Según Telemundo, el procedimiento está previsto para las 7:00 p. m., mientras su defensa intenta obtener una suspensión judicial de última hora.

El 24 de enero de 1996, Dennes participó en un asalto contra un negocio de joyería junto a su hermano y con la colaboración de una empleada de limpieza.

Durante el robo, Szucs fue asesinado a tiros y un guardia de seguridad resultó herido.

Los asaltantes sustrajeron diamantes valorados en 3,6 millones de dólares y aproximadamente 200.000 dólares en efectivo .

Dennes fue condenado a muerte en 1997.

El cubano reconoció su responsabilidad

Nacido en Arroyo Naranjo, La Habana, Dennes emigró de niño a Estados Unidos y creció en Miami.

En una entrevista concedida a Telemundo en 2022, admitió su participación en los hechos.

“Hice esas cosas, así que soy culpable”, declaró entonces.

También expresó arrepentimiento por el asesinato y cuestionó el valor que había concedido al dinero y las joyas.

Último intento para detener la ejecución

Sus abogados presentaron una nueva solicitud ante la Corte Suprema de Estados Unidos para suspender la pena capital.

La ejecución permanece programada, pero su realización depende de que no se conceda una suspensión judicial de última hora.