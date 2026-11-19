Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladimir Putin , celebraron este jueves 19 de noviembre una reunión trilateral en Shenzhen, China, centrada en la seguridad nuclear y la cooperación entre las principales potencias.

El encuentro tuvo lugar en el complejo Kylin Villa , durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), según la información difundida sobre las conversaciones.

Los tres mandatarios abordaron la necesidad de reducir los riesgos de una confrontación atómica, bajo el principio de que nadie podría ganar una guerra nuclear .

Washington presentó las conversaciones como un primer acercamiento para explorar posibles reducciones de arsenales.

Sin embargo, no se anunciaron compromisos específicos de desarme.

Según el comunicado de la Casa Blanca citado en el reporte, los líderes también expresaron su compromiso de aumentar la producción energética mundial y promover reformas en Naciones Unidas.

No se detallaron cuotas de producción petrolera, calendarios ni mecanismos concretos para ejecutar esas iniciativas.

Ucrania, Irán y las tensiones internacionales

La reunión se produjo en medio de los conflictos en Ucrania e Irán y de las diferencias comerciales y tecnológicas entre Washington y Beijing.

La administración estadounidense adelantó que continuarán las conversaciones sobre reducción del riesgo nuclear.

El encuentro representa un acercamiento diplomático, pero todavía no equivale a un tratado de desarme ni a un acuerdo petrolero con cifras definidas.