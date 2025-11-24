americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Detienen en Cuba a Exprofesor español condenado por violar a una menor

La Policía cubana detuvo en La Habana a Martiño Ramos Soto, uno de los fugitivos más buscados de España y condenado por abusar de una menor. España solicita su extradición mientras ambos gobiernos coordinan su posible entrega.

Martiño Ramos Soto

La Policía cubana arrestó en La Habana al español Martiño Ramos Soto, condenado por abusar sexualmente de una menor y considerado uno de los fugitivos más buscados por la justicia española.

Las autoridades cubanas confirmaron la detención en La Habana del ciudadano español Martiño Ramos Soto, sentenciado en España a 13 años y medio de prisión por abusar sexualmente y someter a prácticas sádicas a una menor de edad. Su arresto se produjo días después de que España formalizara una solicitud de extradición.

Según reportó la agencia EFE, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) capturó recientemente al fugitivo, cuya orden de búsqueda y captura fue emitida por la Audiencia Provincial de Ourense el 31 de octubre. Fuentes consultadas aseguraron que las autoridades cubanas conocían desde hacía meses su presencia en la isla y lo mantenían bajo vigilancia, aunque no fue detenido hasta ahora.

Extradición en proceso, pese a la falta de un acuerdo bilateral

Tanto Cuba como España han mostrado disposición para facilitar la repatriación del detenido, aunque no existe un tratado formal de extradición entre La Habana y Madrid. Aun así, las conversaciones continúan para concretar su traslado, indicó EFE.

Uno de los diez fugitivos más buscados por España

Ramos Soto figura entre los diez fugitivos prioritarios de la justicia española, según la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional. Las autoridades incluso solicitaron recientemente la colaboración ciudadana para obtener información sobre su paradero.

Natural de Ourense y de 50 años, Ramos fue condenado por abusos sexuales continuados cometidos entre los 12 y 16 años de la víctima, alumna suya cuando trabajaba como profesor de educación infantil y primaria.

Una fuga internacional que terminó en La Habana

El sentenciado logró escapar tras recibir su pena en julio de 2025, desobedeciendo la orden de ingreso inmediato en prisión.

Las investigaciones indican que huyó primero a Portugal, luego a Brasil, posteriormente a Perú, y finalmente llegó a Cuba, donde habría contado con cierto apoyo logístico, según sospechas de las autoridades españolas.

Además de su labor docente, Ramos fue militante de la extinta formación política En Marea, y era conocido en Ourense por impartir clases de música y participar en actividades públicas vinculadas al activismo social.

Un caso de alta prioridad judicial

Su presencia en la lista de fugitivos más buscados responde —según la Policía española— a una estrategia operativa que incluye a narcotraficantes, agresores sexuales, asesinos y atracadores de alto perfil.

… Noticia en desarrollo …

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cuba congela las cuentas en divisas de empresas extranjeras

Cuba congela las cuentas en divisas de empresas extranjeras

exprofesor espanol condenado por violar a una menor se esconde en cuba bajo una identidad falsa

Exprofesor español condenado por violar a una menor se esconde en Cuba bajo una identidad falsa

pastor cubano es arrestado en miami-dade tras una disputa durante colecta de ayuda para cuba

Pastor cubano es arrestado en Miami-Dade tras una disputa durante colecta de ayuda para Cuba

maria victoria gil revela que trabajo como agente de la seguridad del estado en cuba

María Victoria Gil revela que trabajó como agente de la Seguridad del Estado en Cuba

Destacados del día

Detienen en Cuba a Exprofesor español condenado por violar a una menor

Detienen en Cuba a Exprofesor español condenado por violar a una menor

Tragedia en La Habana: Una persona muere en incendio de edificio en Plaza de la Revolución

Tragedia en La Habana: Una persona muere en incendio de edificio en Plaza de la Revolución

María Victoria Gil revela que trabajó como agente de la Seguridad del Estado en Cuba

María Victoria Gil revela que trabajó como agente de la Seguridad del Estado en Cuba

Sandro Castro pide la pena de muerte para Alejandro Gil en medio del hermetismo del juicio por espionaje

Sandro Castro pide la pena de muerte para Alejandro Gil en medio del hermetismo del juicio por espionaje

Pastor cubano es arrestado en Miami-Dade tras una disputa durante colecta de ayuda para Cuba

Pastor cubano es arrestado en Miami-Dade tras una disputa durante colecta de ayuda para Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter