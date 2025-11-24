Detienen en Cuba a Exprofesor español condenado por violar a una menor

La Policía cubana arrestó en La Habana al español Martiño Ramos Soto, condenado por abusar sexualmente de una menor y considerado uno de los fugitivos más buscados por la justicia española.

Las autoridades cubanas confirmaron la detención en La Habana del ciudadano español Martiño Ramos Soto , sentenciado en España a 13 años y medio de prisión por abusar sexualmente y someter a prácticas sádicas a una menor de edad. Su arresto se produjo días después de que España formalizara una solicitud de extradición.

Según reportó la agencia EFE , la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) capturó recientemente al fugitivo, cuya orden de búsqueda y captura fue emitida por la Audiencia Provincial de Ourense el 31 de octubre. Fuentes consultadas aseguraron que las autoridades cubanas conocían desde hacía meses su presencia en la isla y lo mantenían bajo vigilancia, aunque no fue detenido hasta ahora.

Tanto Cuba como España han mostrado disposición para facilitar la repatriación del detenido, aunque no existe un tratado formal de extradición entre La Habana y Madrid. Aun así, las conversaciones continúan para concretar su traslado, indicó EFE.

Ramos Soto figura entre los diez fugitivos prioritarios de la justicia española, según la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional. Las autoridades incluso solicitaron recientemente la colaboración ciudadana para obtener información sobre su paradero.

Natural de Ourense y de 50 años , Ramos fue condenado por abusos sexuales continuados cometidos entre los 12 y 16 años de la víctima, alumna suya cuando trabajaba como profesor de educación infantil y primaria.

Una fuga internacional que terminó en La Habana

El sentenciado logró escapar tras recibir su pena en julio de 2025, desobedeciendo la orden de ingreso inmediato en prisión.

Las investigaciones indican que huyó primero a Portugal, luego a Brasil, posteriormente a Perú, y finalmente llegó a Cuba, donde habría contado con cierto apoyo logístico, según sospechas de las autoridades españolas.

Además de su labor docente, Ramos fue militante de la extinta formación política En Marea, y era conocido en Ourense por impartir clases de música y participar en actividades públicas vinculadas al activismo social.

Un caso de alta prioridad judicial

Su presencia en la lista de fugitivos más buscados responde —según la Policía española— a una estrategia operativa que incluye a narcotraficantes, agresores sexuales, asesinos y atracadores de alto perfil.

