Cuba

Denuncian que Cuba se ha convertido en un "estado mafioso" bajo el control de una oligarquía Castro

Expertos advierten que Cuba está evolucionando hacia un estado mafioso, donde estructuras estatales están profundamente infiltradas por una élite vinculada al crimen transnacional y encabezada por la familia Castro.

BN-NE065_0320ca_GR_20160319122020

El exgeneral de la Fuerza Aérea cubana, Rafael del Pino —ahora exiliado en Estados Unidos— señala que recientes filtraciones bancarias del conglomerado GAESA confirman esta transformación. Según él, el estado cubano ya no depende exclusivamente de factores externos para sus calamidades, sino que está controlado internamente por una oligarquía cleptocrática que dirige la política, la economía y la represión, ignorando por completo las necesidades del pueblo.

OCAC denuncia impunidad y control absoluto:

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) se suma a la crítica, afirmando que Cuba se ha convertido en un estado mafioso, donde entidades vinculadas al crimen organizado dominan el aparato gubernamental, mientras las instituciones son utilizadas para labores delictivas

Sociólogos señalan un sistema paralelo:

José Manuel González Rubines, investigador del OCAC, enfatiza que GAESA controla la mayoría de los recursos económicos del país sin rendir cuentas, lo que lo convierte en una verdadera mafia que opera fuera del marco legal. Además, critica el uso de las instituciones estatales como herramientas de represión política, incluso contra ciudadanos comunes que solo expresan sus necesidades básicas.

