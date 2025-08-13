Cuatro detenidos por asesinato durante robo de animales en Santiago de Cuba

Compartir en:









Las autoridades de Santiago de Cuba detuvieron a cuatro personas presuntamente implicadas en el asesinato de un vecino de la comunidad de Quintoque, en el municipio Songo La Maya, ocurrido durante un intento de robo de animales en su propiedad.

Según informó la página oficialista Héroes del Moncada en Facebook, representantes del Partido Comunista, el Gobierno local y el Ministerio del Interior (MININT) comunicaron a los residentes de la zona los resultados de la investigación que permitió dar con los responsables.

De acuerdo con el reporte, los implicados ingresaron a la vivienda con la intención de sustraer animales de una corraleta. Al ser sorprendidos por el propietario, lo inmovilizaron y amordazaron, provocándole la muerte por asfixia.

Este hecho se suma a una serie de crímenes violentos registrados recientemente en varias provincias del país.

El pasado lunes, en Pinar del Río, dos hombres fueron arrestados por su presunta implicación en el homicidio de Mailenis Blanco Amor, de 47 años, asesinada el 4 de agosto en su vivienda del poblado Puerta de Golpe durante un asalto. Según versiones difundidas en redes sociales, uno de los agresores habría utilizado un uniforme policial robado para ganarse la confianza de la víctima, a la que asfixió antes de robarle sus pertenencias. Un tercer sospechoso continúa prófugo.

En Santiago de Cuba, la semana anterior, seis hombres fueron detenidos por el asesinato de un custodio y las graves lesiones a otro durante el robo de 13 ovinos y otros bienes en una cooperativa agropecuaria de Contramaestre. Parte de la carne sustraída fue vendida y procesada en establecimientos gastronómicos locales antes de que el caso fuera resuelto en menos de 24 horas, según el MININT.

Asimismo, a finales de julio, otro crimen estremeció al municipio Songo La Maya: el campesino Raumelis Victorero Rivera, padre de dos niñas, fue brutalmente asesinado a machetazos en la comunidad de El Manguito, en lo que sus familiares describen como una venganza personal.