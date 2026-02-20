americateve

Cuba

Mipymes cubanas comienzan a importar combustible en isotanques en plena presión petrolera de EEUU

Empresas privadas en Cuba traen diésel en isotanques de 24 mil litros pese a sanciones energéticas de EEUU

Por Redacción América Noticias Miami
isotanque mipymes cuba

Las micro, pequeñas y medianas empresas de Cuba han comenzado a importar combustible directamente desde el exterior mediante isotanques de hasta 24.000 litros, en una operación que ocurre bajo el embargo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La medida se desarrolla en medio de advertencias de Washington sobre posibles aranceles o sanciones a países o entidades que suministren hidrocarburos al régimen cubano.

Las primeras importaciones se realizan mediante isotanques —depósitos cilíndricos de acero inoxidable montados en estructuras estándar— con capacidad entre 21.000 y 26.000 litros.

Estos contenedores se transportan en buques cargueros y el combustible debe destinarse exclusivamente al consumo empresarial. Las autoridades cubanas han aclarado que no puede revenderse.

isotanques

Autorización oficial y contexto político

La operación fue posible tras la autorización anunciada por el ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien indicó que empresas extranjeras, mixtas y ahora mipymes pueden importar combustible para uso propio.

El movimiento ocurre mientras la administración del presidente Donald Trump mantiene presión energética sobre La Habana.

Un análisis publicado por The Economist sugirió recientemente que Washington podría tolerar envíos limitados destinados al sector privado para evitar un colapso humanitario mayor.

isotanques cuba

Impacto económico y controversia

El economista Pedro Monreal ha señalado que el sector estatal cayó un 42,7% en ventas reales en dos años, mientras las mipymes ampliaron su participación hasta casi el 30% del comercio minorista.

Sin embargo, la congresista republicana María Elvira Salazar calificó la medida como “otra trampa del régimen”, argumentando que muchas mipymes mantienen vínculos con estructuras estatales o militares.

La importación privada también reduce la presión sobre el monopolio estatal de comercialización, históricamente dominado por estructuras vinculadas al conglomerado militar GAESA.

Riesgos y límites

Aunque la medida representa un alivio parcial, el consumo interno de combustible en Cuba ronda los 110.000 barriles diarios, de los cuales solo 40.000 provienen de producción nacional.

Los volúmenes importados por mipymes en isotanques son limitados frente a la magnitud del déficit energético.

El desafío mayor sigue siendo:

  • Acceso a divisas

  • Logística internacional

  • Seguros marítimos

  • Posibles nuevas sanciones

