Cuba

EEUU deporta 116 migrantes irregulares a Cuba en nuevo vuelo y suma más de 300 retornos en 2026

Estados Unidos envía 116 migrantes cubanos a La Habana y supera los 300 deportados en 2026

Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubanos deportados

Un total de 116 migrantes cubanos en situación irregular fueron deportados este jueves desde Estados Unidos y arribaron al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana.

El Ministerio del Interior de Cuba informó que la operación se realizó en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales vigentes entre Washington y La Habana.

88 hombres

28 mujeres

Con este nuevo vuelo, la cifra oficial asciende a 302 migrantes devueltos a Cuba en los dos primeros meses de 2026, según datos publicados por las autoridades cubanas.

global X cubanos deportados

Dos vuelos confirmados en 2026

Hasta el momento se han confirmado dos vuelos de deportación desde Estados Unidos:

  • 9 de febrero: 170 migrantes

  • 19 de febrero: 116 migrantes

Total detallado: 286 personas

Sin embargo, el balance oficial menciona 302 casos, lo que deja 16 retornos sin desglose público específico.

Las autoridades no han precisado si esos casos adicionales corresponden exclusivamente a deportaciones desde territorio estadounidense o si incluyen repatriaciones desde terceros países o intercepciones marítimas.

El primer vuelo incluyó criminales condenados

El vuelo del 9 de febrero marcó un precedente: por primera vez, según información del gobierno estadounidense, incluyó personas con condenas por delitos graves como:

  • Asesinato

  • Violación

  • Secuestro

  • Narcotráfico

Este detalle elevó el perfil del operativo y generó debate sobre la política de seguridad fronteriza y cooperación migratoria.

Screenshot 2026-02-19 at 10.44.06PM

Episodios migratorios en el Caribe

Entre ambos vuelos ocurrió un incidente relevante en el mar.

El crucero Radiance of the Seas, operado por Royal Caribbean, rescató a seis migrantes cubanos que viajaban en una embarcación a la deriva en el Caribe occidental.

Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

