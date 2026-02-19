EEUU deporta 116 migrantes irregulares a Cuba en nuevo vuelo y suma más de 300 retornos en 2026

Un total de 116 migrantes cubanos en situación irregular fueron deportados este jueves desde Estados Unidos y arribaron al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana .

El Ministerio del Interior de Cuba informó que la operación se realizó en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales vigentes entre Washington y La Habana.

Con este nuevo vuelo, la cifra oficial asciende a 302 migrantes devueltos a Cuba en los dos primeros meses de 2026, según datos publicados por las autoridades cubanas.

Hasta el momento se han confirmado dos vuelos de deportación desde Estados Unidos:

9 de febrero: 170 migrantes

19 de febrero: 116 migrantes

Total detallado: 286 personas

Sin embargo, el balance oficial menciona 302 casos, lo que deja 16 retornos sin desglose público específico.

Las autoridades no han precisado si esos casos adicionales corresponden exclusivamente a deportaciones desde territorio estadounidense o si incluyen repatriaciones desde terceros países o intercepciones marítimas.

El primer vuelo incluyó criminales condenados

El vuelo del 9 de febrero marcó un precedente: por primera vez, según información del gobierno estadounidense, incluyó personas con condenas por delitos graves como:

Asesinato

Violación

Secuestro

Narcotráfico

Este detalle elevó el perfil del operativo y generó debate sobre la política de seguridad fronteriza y cooperación migratoria.

Episodios migratorios en el Caribe

Entre ambos vuelos ocurrió un incidente relevante en el mar.

El crucero Radiance of the Seas, operado por Royal Caribbean, rescató a seis migrantes cubanos que viajaban en una embarcación a la deriva en el Caribe occidental.