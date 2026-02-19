EEUU deporta 116 migrantes irregulares a Cuba en nuevo vuelo y suma más de 300 retornos en 2026

Un total de 116 migrantes cubanos en situación irregular fueron deportados este jueves desde Estados Unidos y arribaron al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Estados Unidos envía 116 migrantes cubanos a La Habana y supera los 300 deportados en 2026
Un total de 116 migrantes cubanos en situación irregular fueron deportados este jueves desde Estados Unidos y arribaron al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana.
El Ministerio del Interior de Cuba informó que la operación se realizó en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales vigentes entre Washington y La Habana.
88 hombres
28 mujeres
Con este nuevo vuelo, la cifra oficial asciende a 302 migrantes devueltos a Cuba en los dos primeros meses de 2026, según datos publicados por las autoridades cubanas.
Hasta el momento se han confirmado dos vuelos de deportación desde Estados Unidos:
9 de febrero: 170 migrantes
19 de febrero: 116 migrantes
Total detallado: 286 personas
Sin embargo, el balance oficial menciona 302 casos, lo que deja 16 retornos sin desglose público específico.
Las autoridades no han precisado si esos casos adicionales corresponden exclusivamente a deportaciones desde territorio estadounidense o si incluyen repatriaciones desde terceros países o intercepciones marítimas.
El vuelo del 9 de febrero marcó un precedente: por primera vez, según información del gobierno estadounidense, incluyó personas con condenas por delitos graves como:
Asesinato
Violación
Secuestro
Narcotráfico
Este detalle elevó el perfil del operativo y generó debate sobre la política de seguridad fronteriza y cooperación migratoria.
Entre ambos vuelos ocurrió un incidente relevante en el mar.
El crucero Radiance of the Seas, operado por Royal Caribbean, rescató a seis migrantes cubanos que viajaban en una embarcación a la deriva en el Caribe occidental.
Suscribite a nuestro Newsletter