Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Un grupo de líderes políticos del sur de Florida solicitó al presidente Donald Trump la suspensión inmediata de licencias federales que permiten a empresas estadounidenses exportar artículos de lujo a Cuba bajo el marco del embargo.

El congresista Carlos A. Giménez confirmó el envío de una carta a la Casa Blanca solicitando que se “pare y suspenda todas las licencias a compañías que hacen negocios con el régimen”, aunque no detalló nombres específicos.

Durante una conferencia de prensa en el Puerto de Miami , Giménez aseguró que se han identificado envíos de:

Revelan envío de artículos de lujo a Cuba por ayuda humanitaria pic.twitter.com/QdK7vtGEWZ

“Yo no sé de dónde sale que esos son artículos humanitarios”, afirmó el legislador. “Con cada dólar que mandamos a Cuba estamos ayudando al mecanismo de represión”.

El evento contó con la presencia del recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, quien señaló que su oficina ha revisado registros comerciales públicos.

Entre las entidades cubanas que figuran en algunos documentos revisados aparecen:

Palco

Cimex

Cimex se encuentra bajo sanciones del Departamento de Estado de EE.UU.

Bajo el embargo estadounidense, las exportaciones requieren licencias especiales que, en teoría, deben beneficiar al pueblo cubano.

Llamado a suspender vuelos y remesas

Giménez también reiteró su solicitud de suspender vuelos comerciales a Cuba y envíos de remesas, en coordinación con el congresista Mario Díaz-Balart.

El legislador argumentó que los vuelos comerciales “benefician directamente al régimen”.

Cuba permanece designada por el Departamento de Estado como Estado patrocinador del terrorismo, y la Ley Helms-Burton condiciona cualquier normalización a avances en democracia y derechos humanos.

Reacciones del exilio

Durante la conferencia participaron activistas como:

Rosa María Payá

Orlando Gutiérrez

José Daniel Ferrer

Payá pidió congelar activos del régimen en el extranjero, mientras otros líderes reclamaron un endurecimiento de medidas.

Debate sobre licencias y embargo

El llamado abre un nuevo debate sobre la interpretación y aplicación de las licencias federales bajo el embargo.

Las decisiones finales sobre vuelos, exportaciones y sanciones corresponden al Poder Ejecutivo.

La revisión solicitada podría redefinir el alcance de las exportaciones comerciales hacia la isla en medio de la crisis energética y económica que enfrenta el país.