americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Congresistas solicitan suspender licencias que permiten envíos de artículos de lujo a Cuba bajo el embargo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Carlos Gimenez MIami

Un grupo de líderes políticos del sur de Florida solicitó al presidente Donald Trump la suspensión inmediata de licencias federales que permiten a empresas estadounidenses exportar artículos de lujo a Cuba bajo el marco del embargo.

El congresista Carlos A. Giménez confirmó el envío de una carta a la Casa Blanca solicitando que se “pare y suspenda todas las licencias a compañías que hacen negocios con el régimen”, aunque no detalló nombres específicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioJPenton/status/2024130075260486089?s=20&partner=&hide_thread=false

Ferraris, jet skis y jacuzzis bajo la lupa

Durante una conferencia de prensa en el Puerto de Miami, Giménez aseguró que se han identificado envíos de:

  • Vehículos Ferrari

  • Jet skis

  • Jacuzzis

  • Otros artículos considerados de lujo

“Yo no sé de dónde sale que esos son artículos humanitarios”, afirmó el legislador. “Con cada dólar que mandamos a Cuba estamos ayudando al mecanismo de represión”.

El evento contó con la presencia del recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, quien señaló que su oficina ha revisado registros comerciales públicos.

Entre las entidades cubanas que figuran en algunos documentos revisados aparecen:

  • Palco

  • Cimex

Cimex se encuentra bajo sanciones del Departamento de Estado de EE.UU.

Bajo el embargo estadounidense, las exportaciones requieren licencias especiales que, en teoría, deben beneficiar al pueblo cubano.

Llamado a suspender vuelos y remesas

Giménez también reiteró su solicitud de suspender vuelos comerciales a Cuba y envíos de remesas, en coordinación con el congresista Mario Díaz-Balart.

El legislador argumentó que los vuelos comerciales “benefician directamente al régimen”.

Cuba permanece designada por el Departamento de Estado como Estado patrocinador del terrorismo, y la Ley Helms-Burton condiciona cualquier normalización a avances en democracia y derechos humanos.

Reacciones del exilio

Durante la conferencia participaron activistas como:

  • Rosa María Payá

  • Orlando Gutiérrez

  • José Daniel Ferrer

Payá pidió congelar activos del régimen en el extranjero, mientras otros líderes reclamaron un endurecimiento de medidas.

Debate sobre licencias y embargo

El llamado abre un nuevo debate sobre la interpretación y aplicación de las licencias federales bajo el embargo.

Las decisiones finales sobre vuelos, exportaciones y sanciones corresponden al Poder Ejecutivo.

La revisión solicitada podría redefinir el alcance de las exportaciones comerciales hacia la isla en medio de la crisis energética y económica que enfrenta el país.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi del Inter Miami saluda a la afición antes del amistoso internacional ante el Atlético Nacional en Colombia el sábado 31 de enero del 2026. (AP Foto/Fernando Vergara)

Lionel Messi sufre distensión en el isquiotibial izquierdo y podría perderse el debut de Inter Miami

Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, responde preguntas durante el día de medios del equipo, el viernes 6 de febrero de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)

Dominicano Sandy Alcántara elegido para su 6ta apertura en el juego inaugural de Miami

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (izquierda), y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, entran a un salón durante una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (Hector Retamal/Pool Foto vía AP)

Rusia recibe al canciller de Cuba e insta a Estados Unidos a no bloquear la isla

marco rubio negocia posible transicion en cuba con nieto de raul castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Destacados del día

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (izquierda), y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, entran a un salón durante una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (Hector Retamal/Pool Foto vía AP)

Bruno Rodríguez llega a Rusia en visita SECRETA antes de reunión clave con Putin

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter