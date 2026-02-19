americateve

Cuba

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

Miguel Cossio, director del Museo americano de la Diáspora Cubana, advierte que el régimen de La Habana "se ha cerrado para ganar tiempo" ante las presiones de Washington

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Un nuevo análisis político sostiene que el verdadero poder en Cuba no reside en sus figuras visibles, sino en una estructura cerrada dominada por la familia de Raúl Castro y el aparato militar.

La tesis fue presentada por Miguel Cossio, director ejecutivo del Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, quien describe la arquitectura del régimen como una “baraja castrista” compuesta por 56 actores clave.

Según Cossio, el régimen estaría buscando ganar tiempo en medio de la crisis económica y energética, apostando a un escenario que obligue a Estados Unidos a negociar bajo presión humanitaria.

PODER EN CUBA I

La “Baraja Castrista”: poder real vs poder nominal

El esquema presentado identifica distintas categorías de poder:

Núcleo familiar y militar

  • Familia Castro

  • Nietos y allegados directos

  • Altos mandos militares

  • Estructura de inteligencia y contrainteligencia

Entre los nombres señalados figura Óscar Pérez-Oliva Fraga y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, vinculados al entorno familiar y a posiciones estratégicas.

También se menciona el peso del conglomerado militar GAESA, considerado eje del control económico.

PODER EN CUBA II

Estructura nominal

Figuras visibles como Miguel Díaz-Canel y Esteban Lazo serían, según el análisis, parte de una estructura pública sin control decisorio real.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que su administración mantiene contactos con altos niveles del régimen cubano.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró recientemente que los líderes cubanos “prefieren estar al frente de un país moribundo que permitirle prosperar”.

Cossio plantea tres posibles escenarios:

1 Estallido social con represión

2 Crisis humanitaria que fuerce intervención externa

3 Fractura interna del poder

Sin embargo, descarta que exista actualmente una figura equivalente al modelo venezolano de transición.

Crisis estructural agravada

Cuba atraviesa:

  • Inflación persistente

  • Apagones prolongados

  • Escasez de alimentos y medicinas

  • Caída del turismo

  • Reducción del suministro petrolero externo

La crisis se profundizó tras la suspensión del suministro de crudo venezolano, lo que ha impactado directamente la generación eléctrica y el transporte.

¿Quién manda realmente?

Según el análisis, el poder permanece centralizado en el núcleo militar y familiar que rodea a Raúl Castro.

“La fuente de poder radica en la familia Castro desde el control militar, político y financiero”, sostiene Cossio.

Mientras tanto, las figuras institucionales cumplen un rol administrativo de cara al público.

La pregunta central es si esa estructura podrá sostenerse ante la presión internacional y el deterioro interno.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

