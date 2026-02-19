EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

Un nuevo análisis político sostiene que el verdadero poder en Cuba no reside en sus figuras visibles, sino en una estructura cerrada dominada por la familia de Raúl Castro y el aparato militar.

La tesis fue presentada por Miguel Cossio, director ejecutivo del Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, quien describe la arquitectura del régimen como una “baraja castrista” compuesta por 56 actores clave.

Según Cossio, el régimen estaría buscando ganar tiempo en medio de la crisis económica y energética, apostando a un escenario que obligue a Estados Unidos a negociar bajo presión humanitaria.

Entre los nombres señalados figura Óscar Pérez-Oliva Fraga y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, vinculados al entorno familiar y a posiciones estratégicas.

También se menciona el peso del conglomerado militar GAESA, considerado eje del control económico.

PODER EN CUBA II

Estructura nominal

Figuras visibles como Miguel Díaz-Canel y Esteban Lazo serían, según el análisis, parte de una estructura pública sin control decisorio real.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que su administración mantiene contactos con altos niveles del régimen cubano.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró recientemente que los líderes cubanos “prefieren estar al frente de un país moribundo que permitirle prosperar”.

Cossio plantea tres posibles escenarios:

1 Estallido social con represión

2 Crisis humanitaria que fuerce intervención externa

3 Fractura interna del poder

Sin embargo, descarta que exista actualmente una figura equivalente al modelo venezolano de transición.

Crisis estructural agravada

Cuba atraviesa:

Inflación persistente

Apagones prolongados

Escasez de alimentos y medicinas

Caída del turismo

Reducción del suministro petrolero externo

La crisis se profundizó tras la suspensión del suministro de crudo venezolano, lo que ha impactado directamente la generación eléctrica y el transporte.

¿Quién manda realmente?

Según el análisis, el poder permanece centralizado en el núcleo militar y familiar que rodea a Raúl Castro.

“La fuente de poder radica en la familia Castro desde el control militar, político y financiero”, sostiene Cossio.

Mientras tanto, las figuras institucionales cumplen un rol administrativo de cara al público.

La pregunta central es si esa estructura podrá sostenerse ante la presión internacional y el deterioro interno.