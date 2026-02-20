MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

El régimen de Cuba negó categóricamente que existan conversaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el nieto de Raúl Castro , en medio de crecientes tensiones diplomáticas y presión energética sobre la isla.

Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante la ONU y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ( MINREX ), calificó como “especulaciones de la prensa” los reportes que señalan contactos entre Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”.

El portal Axios citó recientemente a tres fuentes que aseguraron que Rubio y su equipo en el Departamento de Estado sostendrían “diálogos sobre el futuro” de Cuba con el nieto de Raúl Castro.

Rodríguez Castro es hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, exdirector del conglomerado militar GAESA, y es considerado una figura con influencia dentro del círculo más cercano al poder histórico cubano.

“Esos mismos medios dicen después que no tienen confirmación de lo que están publicando. A mí eso me suena a especulación. Yo me baso en hechos”, declaró a EFE desde Nueva York.

La desmentida ocurre en un momento de alta fricción bilateral, con nuevas restricciones energéticas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Trump ha afirmado públicamente que Washington mantiene contactos con figuras “de alto nivel” en la cúpula cubana, aunque sin detallar interlocutores.

Mientras tanto, el régimen insiste en que cualquier diálogo debe darse por canales oficiales y bajo condiciones de “igualdad y respeto mutuo”.

México como posible mediador

Soberón también agradeció la disposición de Claudia Sheinbaum para apoyar eventuales acercamientos diplomáticos, reiterando que Cuba está abierta al diálogo siempre que no existan “imposiciones externas”.

El diplomático subrayó que cualquier proceso deberá acordar “reglas básicas” que permitan una conversación “seria”.

Antecedentes de negociaciones discretas

Analistas recuerdan que durante el deshielo diplomático con la administración de Barack Obama, las negociaciones se desarrollaron con mediación del Vaticano y se mantuvieron en secreto hasta el anuncio oficial.

Por ahora, el MINREX sostiene que no existen conversaciones paralelas con figuras fuera de los canales institucionales.

La pregunta clave sigue abierta: ¿contactos informales o simple especulación?