Cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterías en medio de crisis energética

El régimen de Cuba anunció la exención del Impuesto Aduanero para la importación de paneles solares , baterías, inversores y otros componentes vinculados a sistemas de energía renovable, en un intento por aliviar la profunda crisis energética que golpea a la isla.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 41/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial, y contempla beneficios tanto para personas naturales como jurídica

La normativa establece la eliminación del Impuesto Aduanero para la importación de:

También quedan incluidos partes, piezas, accesorios y estructuras de soporte necesarios para la instalación y funcionamiento de estos sistemas.

En el caso de los particulares, estos artículos:

La exención aplica únicamente al Impuesto Aduanero y debe ajustarse a los procedimientos establecidos por la Aduana General de la República.

No computan dentro del límite del valor de importación sin carácter comercial.

¿Qué queda fuera?

Los vehículos eléctricos y sus piezas no están incluidos en este esquema de exención arancelaria para tecnologías renovables, aunque pueden estar sujetos a otras normativas específicas.

Incentivos fiscales de hasta 8 años

La Resolución 41/2026 también contempla una exención tributaria de hasta ocho años para personas naturales y jurídicas que inviertan en sistemas de energía renovable.

La decisión llega en medio de apagones prolongados, déficit de generación eléctrica y severa escasez de combustible que ha paralizado sectores productivos y afectado servicios esenciales.

Analistas señalan que, aunque la medida elimina barreras arancelarias, el verdadero desafío será el acceso a divisas, financiamiento y logística en un entorno económico altamente restrictivo.