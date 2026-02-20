Cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterías en medio de crisis energética

El régimen de Cuba anunció la exención del Impuesto Aduanero para la importación de paneles solares, baterías, inversores y otros componentes vinculados a sistemas de energía renovable, en un intento por aliviar la profunda crisis energética que golpea a la isla.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución 41/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial, y contempla beneficios tanto para personas naturales como jurídica
¿Qué equipos quedan exentos?
La normativa establece la eliminación del Impuesto Aduanero para la importación de:
Sistemas solares fotovoltaicos
Paneles solares
Inversores
Baterías
Transformadores
Controladores
Bombas fotovoltaicas
Aerogeneradores de pequeña escala
Biodigestores
Calentadores solares
También quedan incluidos partes, piezas, accesorios y estructuras de soporte necesarios para la instalación y funcionamiento de estos sistemas.
Beneficio para personas naturales
En el caso de los particulares, estos artículos:
No computan dentro del límite del valor de importación sin carácter comercial.
Deben presentarse ante la Aduana de forma diferenciada.
Deben cumplir regulaciones técnicas vigentes.
La exención aplica únicamente al Impuesto Aduanero y debe ajustarse a los procedimientos establecidos por la Aduana General de la República.
¿Qué queda fuera?
Los vehículos eléctricos y sus piezas no están incluidos en este esquema de exención arancelaria para tecnologías renovables, aunque pueden estar sujetos a otras normativas específicas.
Incentivos fiscales de hasta 8 años
La Resolución 41/2026 también contempla una exención tributaria de hasta ocho años para personas naturales y jurídicas que inviertan en sistemas de energía renovable.
La decisión llega en medio de apagones prolongados, déficit de generación eléctrica y severa escasez de combustible que ha paralizado sectores productivos y afectado servicios esenciales.
Analistas señalan que, aunque la medida elimina barreras arancelarias, el verdadero desafío será el acceso a divisas, financiamiento y logística en un entorno económico altamente restrictivo.