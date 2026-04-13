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Iberia

Iberia suspende vuelos a Cuba desde junio por crisis de combustible y caída de la demanda turística

Iberia cancelará vuelos a Cuba desde junio por falta de combustible y baja demanda. Crisis energética impacta turismo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Iberia CUba

La aerolínea española Iberia suspenderá temporalmente sus vuelos directos entre Madrid y La Habana a partir de junio, en una decisión que refleja el impacto combinado de la crisis energética en Cuba y la caída sostenida del turismo hacia la isla.

La compañía confirmó que la medida responde a una “situación excepcional” en el país, marcada por la escasez de combustible y una demanda insuficiente para sostener la operación.

Escalada progresiva hasta el cierre

La reducción de vuelos ha sido gradual. Durante abril, Iberia mantiene tres frecuencias semanales; en mayo bajará a dos, y en junio cesará completamente la ruta directa.

Desde febrero, la aerolínea ya enfrentaba dificultades operativas tras la notificación oficial de falta de combustible Jet A-1 en varios aeropuertos internacionales de Cuba, lo que obligó a realizar escalas técnicas en República Dominicana para repostar.

aeropuerto jose marti

Una crisis que afecta a toda la aviación

El caso de Iberia no es aislado. Otras aerolíneas internacionales han tomado decisiones similares:

Air France suspendió su ruta a La Habana

Air Canada y Air Transat cancelaron operaciones

Turkish Airlines interrumpió sus vuelos

En total, más de 1,700 vuelos han sido cancelados en los últimos meses, afectando seriamente la conectividad aérea del país.

El origen: crisis energética

La situación se remonta a la interrupción del suministro de petróleo venezolano a inicios de 2026, junto con restricciones adicionales en el acceso a combustibles importados.

Cuba, que depende en gran medida de estas importaciones, ha enfrentado dificultades para sostener tanto el transporte interno como las operaciones aeroportuarias.

Turismo en caída

El impacto en el turismo ha sido significativo. En los primeros meses de 2026, la isla registró una caída de más de 100,000 visitantes respecto al año anterior, con niveles de ocupación hotelera por debajo del 20%.

Varias cadenas hoteleras internacionales han cerrado temporalmente instalaciones ante la baja demanda.

¿Cuándo regresan los vuelos?

Iberia mantiene abierta la posibilidad de retomar la ruta en noviembre de 2026, si las condiciones mejoran. Mientras tanto, los pasajeros podrán viajar a través de conexiones en Panamá mediante acuerdos con otras aerolíneas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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