americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

Miami-Dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con Cuba

Miami-Dade revoca licencias a 20 negocios por no probar autorización federal para comerciar con Cuba. El condado advierte más cierres y sanciones

envios a cuba

El condado retira permisos a 20 empresas por no probar autorización federal. Otras podrían seguir el mismo camino en las próximas semanas.

El condado de Miami-Dade revocó con efecto inmediato las licencias comerciales de 20 negocios sospechosos de realizar transacciones con el régimen cubano sin contar con la debida autorización federal, informó este lunes el recaudador de impuestos Dariel Fernández.

La decisión se produce tras un proceso de verificación iniciado por la oficina del Recaudador, que envió notificaciones a 75 empresas solicitando documentación que demostrara autorización legal bajo la ley federal de EE. UU., incluyendo licencias específicas o generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y/o por la Bureau of Industry and Security (BIS) del Departamento de Comercio.

Screenshot 2025-12-22 at 5.53.43PM

El proceso: advertencias y plazos

  • 48 negocios respondieron y aportaron evidencia suficiente o demostraron que no realizan comercio con Cuba.

  • A los restantes se les envió una segunda notificación el 25 de noviembre de 2025, advirtiendo que no responder sería considerado indicio de falta de autorización federal y violación de la ley.

  • Al no presentar pruebas, 20 empresas perdieron su Impuesto Local para Negocios, quedando inhabilitadas para operar en Miami-Dade.

Fernández explicó que la medida se sustenta en la Sección 205.0532 de los Estatutos de Florida y la Sección A-175.1 del Código del Condado, que facultan al Recaudador a revocar o negar licencias a cualquier entidad que haga negocios con Cuba en violación de la ley federal.

Lista de negocios con licencias revocadas

Con efecto inmediato, no pueden operar legalmente en Miami-Dade:

  • Havana Sky Travel Inc. (2 ubicaciones)

  • AMZ Immigration and Multi-Services Corp.

  • Global Cargo Corp

  • Globi Multiservices Inc. (Globi Envíos)

  • Managua Travel Agency Inc. (Cuba Travel & Services)

  • BM Envíos Cargo Corp

  • R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC

  • Leafy Holidays Inc

  • JM Services LLC

  • Yumury Envíos & Travel LLC (2 ubicaciones)

  • Lucero Services Corp

  • OMD Multiservices LLC (Martinair Travel)

  • JC Montoya Services Inc

  • Latin Logistics LLC (Avianca Express)

  • Capote Express Inc

  • Pocho Express LLC

  • Xcellence Travel Inc

  • Via Blanca Multiservice Inc.

  • Tu Cuba Multiservices Corp

  • Xael Charters Inc. (2 ubicaciones)

Advertencia oficial: cualquier negocio que continúe operando sin un Impuesto Local válido se expone a sanciones y consecuencias legales adicionales.

Declaración del Recaudador

“Como emigrante cubano, conozco de primera mano el sufrimiento infligido por el régimen comunista cubano. Ese régimen ha sido, es y continuará siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiarlo o sostenerlo”, afirmó Fernández.

El funcionario adelantó que más empresas serán notificadas en las próximas semanas y reiteró que las investigaciones continuarán: “Esto es solo el comienzo. Actuaremos con firmeza, responsabilidad y un respeto inquebrantable por el estado de derecho”.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ahora si les hundiste la carrera: gerardo hernandez presume concierto de charly & johayron y estalla la polemica en cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
cuba anuncia una guerra sin cuartel contra la corrupcion tras la condena a cadena perpetua del exministro alejandro gil

Cuba anuncia una "guerra sin cuartel" contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

Por Redacción América Noticias Miami
sandro castro celebra la nueva tasa del gobierno y declara victoria sobre el toque: estallan las redes en cuba

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara "victoria" sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
eeuu deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a la habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter