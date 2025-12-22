Miami-Dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con Cuba

El condado retira permisos a 20 empresas por no probar autorización federal. Otras podrían seguir el mismo camino en las próximas semanas.

El condado de Miami-Dade revocó con efecto inmediato las licencias comerciales de 20 negocios sospechosos de realizar transacciones con el régimen cubano sin contar con la debida autorización federal, informó este lunes el recaudador de impuestos Dariel Fernández .

La decisión se produce tras un proceso de verificación iniciado por la oficina del Recaudador, que envió notificaciones a 75 empresas solicitando documentación que demostrara autorización legal bajo la ley federal de EE. UU., incluyendo licencias específicas o generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y/o por la Bureau of Industry and Security (BIS) del Departamento de Comercio.

Fernández explicó que la medida se sustenta en la Sección 205.0532 de los Estatutos de Florida y la Sección A-175.1 del Código del Condado , que facultan al Recaudador a revocar o negar licencias a cualquier entidad que haga negocios con Cuba en violación de la ley federal .

Al no presentar pruebas , 20 empresas perdieron su Impuesto Local para Negocios , quedando inhabilitadas para operar en Miami-Dade .

A los restantes se les envió una segunda notificación el 25 de noviembre de 2025 , advirtiendo que no responder sería considerado indicio de falta de autorización federal y violación de la ley.

Advertencia oficial: cualquier negocio que continúe operando sin un Impuesto Local válido se expone a sanciones y consecuencias legales adicionales .

Declaración del Recaudador

“Como emigrante cubano, conozco de primera mano el sufrimiento infligido por el régimen comunista cubano. Ese régimen ha sido, es y continuará siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiarlo o sostenerlo”, afirmó Fernández.

El funcionario adelantó que más empresas serán notificadas en las próximas semanas y reiteró que las investigaciones continuarán: “Esto es solo el comienzo. Actuaremos con firmeza, responsabilidad y un respeto inquebrantable por el estado de derecho”.