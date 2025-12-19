Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara "victoria" sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

El nieto de Fidel Castro respaldó la tasa flotante del Banco Central de Cuba , celebró el bloqueo al medio independiente El Toque y desató una ola de críticas por su discurso alineado con el poder en medio de la crisis económica.

El empresario e influencer Sandro Castro , nieto del fallecido dictador Fidel Castro , celebró públicamente la nueva tasa de cambio flotante anunciada por el Banco Central de Cuba (BCC) y aseguró que el Gobierno logró “vencer a El Toque”, medio independiente al que responsabiliza desde hace meses por la subida del dólar en el mercado informal.

En un video difundido en redes sociales, Sandro Castro calificó el reciente bloqueo de El Toque dentro de la isla como una supuesta victoria popular y arremetió contra el medio, al que acusó de no ser una fuente confiable.

“Ya logramos vencer a El Toque. El pueblo alzó la voz, mucha gente estuvo en contra de ellos, se dieron cuenta de que eran unos farsantes”, afirmó en lo que llamó una “nota informativa vampiresca”.

Castro no ocultó su respaldo a la censura del portal independiente y cuestionó que el Gobierno se hubiera demorado tanto en impedir su acceso desde Cuba.

“Ahora el gobierno logra bloquearlo por diferentes plataformas. No podemos permitir que sigan entrando por grupos de WhatsApp o Telegram”, sostuvo, reconociendo implícitamente la acción estatal.

El influencer presentó el bloqueo como un paso “necesario”, pese a que El Toque había denunciado el día anterior un ataque informático y censura directa desde Cuba, hecho confirmado posteriormente por agencias internacionales.

Apoyo a la nueva tasa flotante del BCC

Sandro Castro centró luego su discurso en la nueva tasa de cambio flotante, fijada inicialmente en 410 CUP por dólar, celebrando la medida como un “valor correcto”.

“Esa es la situación correcta”, dijo, aunque admitió que el Banco Central no tiene divisas suficientes para vender y que el mercado real sigue en manos de cambistas informales y redes de remesas conectadas con Estados Unidos.

Incluso pidió no considerar enemigos a estos actores:

“Son los que nos dan el dólar para trabajar”, reconoció, sugiriendo que ahora tomen la tasa oficial como referencia, en sustitución del monitoreo que realizaba El Toque.

“Adiós a El Toque”: mensajes previos y tono triunfalista

Antes del video principal, Sandro Castro publicó varias historias en Instagram celebrando la desaparición del portal desde Cuba.

“Adiós al Toque. Hoy valor referente USD 410. No paguen ni un peso más por encima”, escribió, asegurando que la web ya no era accesible “ni con VPN”.

El bloqueo a El Toque y la denuncia internacional

El 17 de diciembre, El Toque denunció públicamente que su sitio web estaba siendo bloqueado desde Cuba, acompañado de un ataque DDoS que dejó la plataforma fuera de servicio para usuarios dentro de la isla.

El director del medio, José Jasán Nieves, acusó directamente al Gobierno cubano de estar detrás del ataque, denuncia que fue recogida por EFE y Swissinfo, confirmando que el portal quedó inaccesible desde territorio cubano.

Un conflicto que viene de meses atrás

El enfrentamiento entre Sandro Castro y El Toque se arrastra desde octubre, cuando el nieto de Fidel Castro acusó al medio de “manipular el mercado”, de pertenecer a una “élite oscura” y llegó a afirmar —sin pruebas— que el portal había ganado “128 millones de dólares en un solo día”.

En noviembre, incluso anunció un proyecto propio de cambio digital, “Vampicash Cup”, que —según dijo— necesitaba aprobación gubernamental para operar legalmente.

Reacciones: indignación, sarcasmo y rechazo

Las declaraciones de Sandro Castro provocaron una avalancha de reacciones en redes sociales. La mayoría fueron críticas duras y cargadas de sarcasmo:

“Habla de economía viviendo como rico mientras el pueblo pasa hambre”.

“Sesenta años de miseria y todavía hay quien le cree a un Castro”.

“El Toque: Ctrl+C, Banco Central: Ctrl+V”.

Otros señalaron que el problema no es la tasa, sino el sistema:

“Habla de los hospitales, del hambre y de los apagones, no del dólar”, escribió una usuaria.

Aunque algunos pocos comentarios respaldaron sus palabras, la reacción general evidenció desconfianza, hartazgo y rechazo hacia cualquier discurso percibido como cercano al poder, incluso cuando se presenta como conciliador.