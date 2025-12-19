EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

El operativo eleva a 53 las devoluciones desde la región este año y confirma el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

Un total de 128 migrantes cubanos en situación irregular fueron deportados este 18 de diciembre desde Estados Unidos hacia Cuba , en un vuelo que arribó al Aeropuerto Internacional José Martí , en La Habana , según informó el Ministerio del Interior (MININT) en su página oficial de Facebook.

De acuerdo con la nota oficial, el grupo estuvo integrado por 106 hombres, 21 mujeres y un menor de edad , y la devolución se realizó “en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales” vigentes entre ambos países.

Las autoridades cubanas precisaron que una de las personas retornadas fue detenida tras comprobarse que se encontraba en libertad condicional al momento de abandonar ilegalmente el territorio nacional.

Con este vuelo, ya suman 53 las devoluciones de migrantes cubanos en 2025 desde distintos países de la región, con un total de 1.663 personas retornadas a la Isla.

El MININT informó además que otros seis migrantes** serán devueltos este viernes, tras ser interceptados en el mar cuando intentaban salir ilegalmente del país por vía marítima. De concretarse ese retorno, la cifra total ascendería a 1.669 cubanos devueltos en lo que va de año.

Advertencias del régimen

En su comunicado, el gobierno cubano reiteró su postura oficial a favor de una migración “regular, segura y ordenada”, y volvió a advertir sobre los riesgos de las salidas ilegales, especialmente por vía marítima, que —según subraya— ponen en peligro la vida de quienes las emprenden.

No obstante, no se ofrecieron detalles sobre la situación migratoria inmediata de los retornados ni sobre las condiciones en que permanecerán tras su llegada, más allá de la detención del ciudadano que violó su libertad condicional.

Trump y el récord de deportaciones de cubanos

Las devoluciones desde Estados Unidos forman parte de un mecanismo activo incluso en medio de tensiones políticas, amparado en acuerdos migratorios bilaterales.

20 de noviembre: EE.UU. deportó 139 cubanos en el undécimo vuelo de ICE a La Habana en 2025.

6 de noviembre: La administración de Donald Trump marcó un récord con la deportación de 232 cubanos, el mayor operativo desde que se reanudaron los vuelos en 2023.

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por Café Fuerte, hasta noviembre Trump acumulaba 4.755 deportaciones de ciudadanos cubanos, superando ampliamente a sus predecesores:

Joe Biden: 978

Barack Obama: 341

George W. Bush: 416

Con el vuelo del 18 de diciembre, el total asciende a 4.883 cubanos deportados, en 12 vuelos coordinados con el régimen de La Habana durante 2025.

Deportaciones a terceros países

Además, cubanos cuya entrada no acepta el régimen están siendo deportados a terceros países, una práctica que se ha incrementado bajo la política migratoria más dura aplicada en décadas.

Este patrón confirma una escalada de arrestos y expulsiones de inmigrantes indocumentados en EE.UU., muchos con antecedentes penales, y consolida el giro restrictivo impulsado por la actual administración.