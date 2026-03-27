Médicos en Jamaica regresan a Cuba luego de acusaciones por fin de la cooperación

El arribo se produjo la víspera luego de que Cuba acusara a Jamaica de aceptar presiones de Estados Unidos para cesar el convenio.

Los profesionales —unos 270 en total— arribaron en dos grupos, indicó el portal oficial Cubadebate, uno a la oriental ciudad de Santiago y otro a La Habana.

Los programas sanitarios de Cuba han estado en el foco público luego de que fueran criticados por Estados Unidos, que acusó a la isla de servirse de los médicos sin respetar sus derechos laborales e incurrir en esclavitud moderna.

La isla obtiene ingresos de algunos de estos programas de cooperación. En algunas naciones receptoras —sobre todo con crisis sanitarias— el envío de estos especialistas no implica un pago a la isla.

El contrato firmado por los colaboradores entrega un porcentaje al Estado cubano que se invierte en el sector de la salud, gratuito en Cuba. El resto queda para los profesionales.

En los últimos 30 años 4.700 cooperantes cubanos pasaron por Jamaica, donde realizaron ocho millones de consultas y unas 74.000 intervenciones quirúrgicas.

A comienzos de marzo un comunicado de la Cancillería cubana informó el retiro de los médicos de Jamaica luego de que ese país decidiera el cese del acuerdo binacional “cediendo a las presiones de Estados Unidos”, expresó esa dependencia.

También a comienzos de mes se informó el regreso de más de un centenar de especialistas de la salud desde Honduras y poco antes otros grupos regresaron de Guatemala y Guyana.

En dirección contraria, este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México seguirá contando con los galenos cubanos que trabajan en el país.

“Es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, señaló Sheinbaum en su conferencia matutina luego de que se le preguntó si mantendría el acuerdo o cedería a las presiones del gobierno de Donald Trump.

Cuba aseguró en reiteradas ocasiones que Estados Unidos busca privar de un ingreso por servicios a la isla y desprestigiar décadas de labor humanitaria.

Durante una entrevista con The Associated Press en febrero —cuando ya se advertían algunas cancelaciones de acuerdos—, el ministro de Salud, José Ángel Portal, defendió el modelo de cooperación sanitaria y aseguró que actualmente la isla tiene 23.000 cooperantes —médicos, enfermeras, técnicos— en unas 50 naciones.

—————-

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP