CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

La Habana / Madrid — En un movimiento clave para captar divisas en medio de una profunda crisis económica, el régimen cubano ha autorizado a una empresa española a gestionar remesas hacia la isla, incluyendo la entrega de efectivo en moneda extranjera.

El Banco Central de Cuba (BCC) confirmó que la compañía Bagalso Internacional , con sede en Lugo, España , podrá canalizar fondos, operar plataformas digitales y distribuir dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en divisas.

La decisión refleja un intento directo de La Habana por captar euros y dólares enviados por cubanos en el exterior , en un contexto donde las remesas siguen siendo una de las principales fuentes de ingreso del país.

Analistas señalan que este movimiento responde al endurecimiento de sanciones por parte de la administración de Donald Trump , que ha limitado los canales tradicionales de envío de dinero hacia la isla.

Transferir fondos a cuentas y tarjetas cubanas

Entregar efectivo en divisas

Operar plataformas digitales de remesas

La empresa también deberá:

Cumplir regulaciones cubanas

Transparentar tarifas

Aplicar controles contra lavado de dinero

Contexto: crisis y restricciones

La autorización llega en un momento crítico:

Crisis del sistema bancario cubano

Reducción de flujos formales de remesas

Mayor control financiero del Estado

En los últimos años, gran parte del dinero enviado a Cuba ha pasado a canales informales, debido a restricciones y falta de confianza en el sistema oficial.

Estrategia repetida

Esta no es la primera medida en esa dirección.

En diciembre, el BCC autorizó a la empresa estadounidense Cubamax Travel, aunque bajo un esquema más controlado a través de instituciones financieras cubanas.

En contraste, la empresa española tendrá mayor margen operativo, incluyendo manejo directo de efectivo.

Clave económica

Las remesas históricamente han sido:

Una de las principales fuentes de divisas

Un pilar para el consumo interno

Un salvavidas para miles de familias

Por ello, el control de estos flujos es considerado estratégico para el régimen.

Lectura geopolítica

Expertos interpretan la medida como:

Un intento de recuperar ingresos en divisas

Una respuesta a sanciones de EE.UU.

Un movimiento para mantener liquidez en la economía