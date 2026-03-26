americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

Cuba autoriza empresa española para manejar remesas en euros y dólares, en medio de sanciones y crisis económica.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
envios a cuba remesas

Cuba autoriza empresa española para gestionar remesas en divisas en medio de crisis financiera

La Habana / Madrid — En un movimiento clave para captar divisas en medio de una profunda crisis económica, el régimen cubano ha autorizado a una empresa española a gestionar remesas hacia la isla, incluyendo la entrega de efectivo en moneda extranjera.

El Banco Central de Cuba (BCC) confirmó que la compañía Bagalso Internacional, con sede en Lugo, España, podrá canalizar fondos, operar plataformas digitales y distribuir dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en divisas.

La apuesta por el dinero del exilio

La decisión refleja un intento directo de La Habana por captar euros y dólares enviados por cubanos en el exterior, en un contexto donde las remesas siguen siendo una de las principales fuentes de ingreso del país.

Analistas señalan que este movimiento responde al endurecimiento de sanciones por parte de la administración de Donald Trump, que ha limitado los canales tradicionales de envío de dinero hacia la isla.

Qué podrá hacer la empresa

Según la Gaceta Oficial:

Transferir fondos a cuentas y tarjetas cubanas

Entregar efectivo en divisas

Operar plataformas digitales de remesas

La empresa también deberá:

  • Cumplir regulaciones cubanas
  • Transparentar tarifas
  • Aplicar controles contra lavado de dinero

Contexto: crisis y restricciones

La autorización llega en un momento crítico:

  • Crisis del sistema bancario cubano
  • Reducción de flujos formales de remesas
  • Mayor control financiero del Estado

En los últimos años, gran parte del dinero enviado a Cuba ha pasado a canales informales, debido a restricciones y falta de confianza en el sistema oficial.

Estrategia repetida

Esta no es la primera medida en esa dirección.

En diciembre, el BCC autorizó a la empresa estadounidense Cubamax Travel, aunque bajo un esquema más controlado a través de instituciones financieras cubanas.

En contraste, la empresa española tendrá mayor margen operativo, incluyendo manejo directo de efectivo.

Clave económica

Las remesas históricamente han sido:

  • Una de las principales fuentes de divisas
  • Un pilar para el consumo interno
  • Un salvavidas para miles de familias

Por ello, el control de estos flujos es considerado estratégico para el régimen.

Lectura geopolítica

Expertos interpretan la medida como:

Un intento de recuperar ingresos en divisas

Una respuesta a sanciones de EE.UU.

Un movimiento para mantener liquidez en la economía

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
captan a presunto ladron escalando en una casa de cardenas, matanzas y desatan alarma por inseguridad en cuba

Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

trump evalua accion militar contra cuba mientras aumentan tensiones y presion de ee.uu.

Trump evalúa acción militar contra Cuba mientras aumentan tensiones y presión de EE.UU.

ARCHIVO – El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera cubana mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en la Plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)

Un Castro podría ser el sucesor de Díaz-Canel en Cuba

hija de ilhan omar en hotel de lujo en cuba durante apagon total desata polemica

Hija de Ilhan Omar en hotel de lujo en Cuba durante apagón total desata polémica

Destacados del día

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

Denuncian venta de alimentos de ayuda INTERNACIONAL en tiendas en dólares controladas por militares en Cuba

Denuncian venta de alimentos de ayuda INTERNACIONAL en tiendas en dólares controladas por militares en Cuba

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

EE.UU. incrementa exportaciones de combustible al sector privado cubano en plena crisis energética

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter