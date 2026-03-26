CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

Cuba autoriza empresa española para gestionar remesas en divisas en medio de crisis financiera
La Habana / Madrid — En un movimiento clave para captar divisas en medio de una profunda crisis económica, el régimen cubano ha autorizado a una empresa española a gestionar remesas hacia la isla, incluyendo la entrega de efectivo en moneda extranjera.
El Banco Central de Cuba (BCC) confirmó que la compañía Bagalso Internacional, con sede en Lugo, España, podrá canalizar fondos, operar plataformas digitales y distribuir dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en divisas.
La apuesta por el dinero del exilio
La decisión refleja un intento directo de La Habana por captar euros y dólares enviados por cubanos en el exterior, en un contexto donde las remesas siguen siendo una de las principales fuentes de ingreso del país.
Analistas señalan que este movimiento responde al endurecimiento de sanciones por parte de la administración de Donald Trump, que ha limitado los canales tradicionales de envío de dinero hacia la isla.
Transferir fondos a cuentas y tarjetas cubanas
Entregar efectivo en divisas
Operar plataformas digitales de remesas
La empresa también deberá:
- Cumplir regulaciones cubanas
- Transparentar tarifas
- Aplicar controles contra lavado de dinero
Contexto: crisis y restricciones
La autorización llega en un momento crítico:
- Crisis del sistema bancario cubano
- Reducción de flujos formales de remesas
- Mayor control financiero del Estado
En los últimos años, gran parte del dinero enviado a Cuba ha pasado a canales informales, debido a restricciones y falta de confianza en el sistema oficial.
Estrategia repetida
Esta no es la primera medida en esa dirección.
En diciembre, el BCC autorizó a la empresa estadounidense Cubamax Travel, aunque bajo un esquema más controlado a través de instituciones financieras cubanas.
En contraste, la empresa española tendrá mayor margen operativo, incluyendo manejo directo de efectivo.
Clave económica
Las remesas históricamente han sido:
- Una de las principales fuentes de divisas
- Un pilar para el consumo interno
- Un salvavidas para miles de familias
Por ello, el control de estos flujos es considerado estratégico para el régimen.
Lectura geopolítica
Expertos interpretan la medida como:
Un intento de recuperar ingresos en divisas
Una respuesta a sanciones de EE.UU.
Un movimiento para mantener liquidez en la economía