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Armada mexicana reporta desaparición de dos veleros que llevaban ayuda humanitaria a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Armada de México anunció el jueves que activó un plan de búsqueda para localizar dos veleros, con nueve personas a bordo, que permanecen desaparecidos tras partir el pasado viernes desde Isla Mujeres con destino a Cuba para llevar ayuda humanitaria.

Activistas del buque Maguro, procedente de México, descargan paneles solares y otra ayuda humanitaria del convoy Nuestra América en el puerto de la bahía de La Habana, Cuba, el martes 24 de marzo de 2026. (Jorge Luis Banos/IPS vía AP, Pool)
Activistas del buque Maguro, procedente de México, descargan paneles solares y otra ayuda humanitaria del convoy "Nuestra América" en el puerto de la bahía de La Habana, Cuba, el martes 24 de marzo de 2026. (Jorge Luis Banos/IPS vía AP, Pool) AP

La desaparición de los veleros se da semanas después que el gobierno mexicano envió a Cuba dos busques de la Armada con alimentos y enseres para apoyar a los pobladores de la isla en medio de la crisis que enfrentan tras el endurecimiento del cerco comercial por parte de Estados Unidos.

La Secretaría de Marina dijo en un comunicado que activó un plan de búsqueda para localizarlas las dos embarcaciones que zarparon el 20 de marzo de Isla Mujeres, en el estado sureño de Quintana Roo, hacia la isla caribeña.

Según las autoridades navales hasta el momento no se ha tenido comunicación ni confirmación de su arribo a Cuba, que estaba previsto entre el martes y miércoles de esta semana.

Como parte de las labores de búsqueda, la Armada mexicana alertó a los mandos navales de Isla Mujeres y Yucalpetén y las estaciones navales de búsqueda, rescate y vigilancia. Asimismo, se establecieron coordinaciones con centros coordinadores de salvamento marítimo de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, y las representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo.

En las operaciones de búsqueda en campo están participando buques de la Armada y aeronaves tipo Persuader, las cuales están ejecutando patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región.

FUENTE: AP

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