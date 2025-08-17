Madre cubana pide ayuda desde Costa Rica para llevar a su hija con cáncer a recibir tratamiento en Miami

Compartir en:









La historia de Mía Rey Jiménez, una niña cubana de apenas dos años diagnosticada con un cáncer agresivo en etapa cuatro, ha conmovido a las redes sociales. Su madre, desde Costa Rica, lanzó un llamado urgente de ayuda para poder viajar a Estados Unidos y acceder al tratamiento médico que podría salvarle la vida.

Un diagnóstico devastador Según relató la madre en un video difundido por la cuenta de TikTok @team_guampy, Mía padece un neuroblastoma metastásico, un tipo de cáncer infantil altamente agresivo. La mujer explicó que un médico del Nicklaus Children’s Hospital de Miami ya manifestó su disposición de recibir a la niña y brindarle el tratamiento necesario.

“Mi niña se llama Mía, tiene dos años. Tiene un cáncer, etapa cuatro, agresivo. Tiene un neuroblastoma con metástasis. Estamos en Costa Rica. Vinimos cruzando fronteras para que la niña se salvara”, expresó entre lágrimas la madre, quien ha emprendido un difícil recorrido en busca de atención médica.

De acuerdo con su testimonio, recientemente recibió la oportunidad de presentarse ante autoridades migratorias para solicitar una visa de emergencia con su pasaporte cubano, pese a no contar aún con documentos costarricenses. "Eso es una esperanza", dijo con fe en que el caso sea considerado por razones humanitarias.

La madre pidió que su historia se difunda ampliamente para evitar una posible negativa en el proceso y apeló al apoyo de la comunidad cubana en el exilio para reunir recursos que les permitan cubrir el viaje y la atención médica. “Estamos pidiendo, yo, la niña, mi familia… que se haga público el caso, porque necesitamos una visa y ayuda para lograrlo”, insistió.

Solidaridad en redes sociales El testimonio rápidamente despertó la solidaridad de usuarios en distintas plataformas digitales. Decenas de personas han comenzado a compartir el video y a expresar su apoyo a la familia, destacando la urgencia de brindar una oportunidad de vida a la pequeña Mía.

Preguntas frecuentes sobre el caso ¿Quién es la niña? Mía Rey Jiménez, una niña cubana de dos años, diagnosticada con un neuroblastoma metastásico en etapa cuatro. ¿Dónde se encuentra la familia? Actualmente están en Costa Rica, desde donde solicitan ayuda para viajar a Estados Unidos. ¿Qué necesitan para continuar el tratamiento? Una visa humanitaria que les permita ingresar a EE.UU. y los recursos económicos para cubrir el traslado y los gastos médicos. ¿Dónde recibiría atención médica? En el Nicklaus Children’s Hospital de Miami, donde un especialista se mostró dispuesto a tratarla.