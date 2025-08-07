ACUSAN A CUBANA DE MIAMI DE PRESUNTO FRAUDE MILLONARIO CON AUTOS DE LUJO

Compartir en:









Ledys Legra García, una cubana de 32 años residente en Miami, fue arrestada el 4 de agosto de 2025 bajo sospechas de participar en un esquema de fraude crediticio para adquirir vehículos de alta gama. La acusada enfrenta cargos por fraude organizado y robo mayor, tras obtener de forma irregular un MercedesBenz GT55 valorado en $154.000 y un Land Rover Defender por $58.782 .

Según el informe del Departamento del Sheriff de MiamiDade, el fraude fue descubierto luego de una denuncia por robo presentada por Legra y su pareja el 11 de febrero de 2025. Su versión resultó ser contradictoria, lo que levantó sospechas. Además, en mayo, Legra presentó una queja ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) alegando haber sido víctima de robo de identidad, acompañado de documentación falsa, incluyendo un supuesto informe policial falso .

Las autoridades confirmaron que utilizó documentos falsos sobre ingresos y empleo para asegurar la aprobación del crédito. También figura en Realtor.com como agente inmobiliaria asociada a Lifestyle International Realty, lo que genera cuestionamientos sobre su credibilidad en el sector .

El caso sigue bajo investigación por parte del condado de MiamiDade, que busca determinar si hay más víctimas o individuos involucrados en este presunto fraude