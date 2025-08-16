Administración Trump endurece requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense

Compartir en:









El gobierno del expresidente Donald Trump, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), anunció nuevas directrices que endurecen las reglas para los inmigrantes que soliciten la ciudadanía.

La medida se centra en una revisión más estricta del requisito de demostrar “buena conducta moral”, uno de los puntos clave en el proceso de naturalización.

Un memorando emitido por la agencia instruye a sus funcionarios a no limitarse a una verificación superficial sobre la ausencia de delitos, sino a realizar una evaluación integral de los solicitantes. S

egún el documento, esta revisión deberá considerar no solo la posible existencia de conductas negativas, sino también las contribuciones positivas que los inmigrantes hayan hecho a la sociedad.

“La determinación del buen carácter moral debe implicar algo más que una revisión mecánica”, señala el texto, subrayando que se trata de una “evaluación holística del comportamiento del extranjero, su adhesión a las normas sociales y las aportaciones que evidencien de manera afirmativa su buen carácter”.

Hasta ahora, bastaba con que los solicitantes no tuvieran antecedentes penales graves o conductas consideradas descalificantes en la ley de inmigración. Sin embargo, con este cambio, la política publicada establece un estándar más riguroso, abriendo la puerta a que factores adicionales influyan en la aprobación o el rechazo de las solicitudes.

La decisión forma parte de la línea dura que caracterizó la política migratoria de la Administración Trump, en la que se buscó restringir el acceso a beneficios migratorios y elevar los criterios para alcanzar la ciudadanía estadounidense.

