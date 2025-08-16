americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Administración Trump endurece requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense

El USCIS endurece los requisitos para la ciudadanía estadounidense, evaluando de manera integral la conducta moral de los solicitantes. Se considerarán tanto contribuciones positivas como conductas negativas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Ciudadania

El gobierno del expresidente Donald Trump, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), anunció nuevas directrices que endurecen las reglas para los inmigrantes que soliciten la ciudadanía.

La medida se centra en una revisión más estricta del requisito de demostrar “buena conducta moral”, uno de los puntos clave en el proceso de naturalización.

Un memorando emitido por la agencia instruye a sus funcionarios a no limitarse a una verificación superficial sobre la ausencia de delitos, sino a realizar una evaluación integral de los solicitantes. S

egún el documento, esta revisión deberá considerar no solo la posible existencia de conductas negativas, sino también las contribuciones positivas que los inmigrantes hayan hecho a la sociedad.

“La determinación del buen carácter moral debe implicar algo más que una revisión mecánica”, señala el texto, subrayando que se trata de una “evaluación holística del comportamiento del extranjero, su adhesión a las normas sociales y las aportaciones que evidencien de manera afirmativa su buen carácter”.

Hasta ahora, bastaba con que los solicitantes no tuvieran antecedentes penales graves o conductas consideradas descalificantes en la ley de inmigración. Sin embargo, con este cambio, la política publicada establece un estándar más riguroso, abriendo la puerta a que factores adicionales influyan en la aprobación o el rechazo de las solicitudes.

La decisión forma parte de la línea dura que caracterizó la política migratoria de la Administración Trump, en la que se buscó restringir el acceso a beneficios migratorios y elevar los criterios para alcanzar la ciudadanía estadounidense.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baja del estrado tras una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong)

Zelenskyy se reunirá el lunes con Trump tras cumbre entre EEUU y Rusia que no logró frenar combates

Soldados de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia conversan en la Estación Union, con el Capitolio de Estados Unidos a sus espaldas, en Washington, el viernes 15 de agosto de 2025. (AP Foto/Alex Brandon)

Intento de Trump por controlar la policía de DC podría ser modelo para enfoque de otras ciudades

El presidente estadounidense Donald Trump, derecha, junto al presidente ruso Vladimir Putin, tras concluir la conferencia de prensa tras la cumbre entre ambos líderes, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, el viernes 15 de agosto de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong)

Claves de la reunión Trump-Putin: sin acuerdos, sin preguntas y mucha pompa

El presidente estadounidense, Donald Trump, saluda a su homólogo ruso, Vladímir Putin, el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump recibe a Putin con alfombra roja; ucranianos se sienten traicionados

Destacados del día

Administración Trump endurece requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense

Administración Trump endurece requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense

Miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia posan para fotografiarse con ciudadanos fuera de la Union Station, el sábado 16 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Virginia Occidental envía cientos de miembros de la Guardia Nacional a Washington a pedido de Trump

Régimen deja en libertad a salvadoreño condenado por colocar bomba en hotel en Cuba en 1997

Régimen deja en libertad a salvadoreño condenado por colocar bomba en hotel en Cuba en 1997

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baja del estrado tras una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (AP Foto/Jae C. Hong)

Zelenskyy se reunirá el lunes con Trump tras cumbre entre EEUU y Rusia que no logró frenar combates

Un Bombardier CRJ900 de Air Canada Express, operado por Jazz Aviation LP, se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional Cincinnati/Norte de Kentucky, el viernes 15 de agosto de 2025, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Jon Gambrell)

Air Canada cancela cientos de vuelos ante posible huelga de aeromozos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter