Messi vuelve, anota y asiste en victoria del Inter Miami 3-1 sobre Galaxy

El astro argentino había fallado numerosas oportunidades de anotar el sábado, en su regreso tras una lesión, pero en los minutos finales, consiguió el tanto de la ventaja y luego asistió en otro para que el Inter Miami se impusiera 3-1 sobre el Galaxy de Los Ángeles.

Messi no comenzó el partido, sino que ingresó al inicio de la segunda mitad después de haber estado fuera dos compromisos debido a una lesión en el muslo derecho. Se lastimó en el partido de la Leagues Cup, el 2 de agosto ante el Necaxa de México.

El Diez argentino se deslizó entre los defensores con su característico regate antes de acertar un disparo de zurda desde lejos para poner el marcador 2-1 a los 84 minutos. Luego asistió al uruguayo Luis Suárez con un pase de tacón para darle a Miami una ventaja de dos goles.

Fue el 19no tanto de la temporada para Messi, quien lidera la MLS. Y redituó una victoria que requería con apremio el Inter Miami, que había caído al sexto lugar en el Este después de una derrota de 4-1 en Orlando la semana pasada.

Messi se convirtió en el segundo jugador que más rápidamente ha alcanzado la cifra de 40 dianas en la historia de la MLS. Logró la proeza en 44 duelos, sólo por debajo del venezolano JOsef Martínez, quien lo consiguió en 42.

Su técnico argentino Javier Mascherano dijo que el equipo revisará a Messi el domingo para ver cómo se sintió después del cotejo. El objetivo es analizar tanto la lesión reciente como cualquier síntoma de fatiga.

Hubo momentos en el encuentro en los que el crack pareció estirar la pierna izquierda, quizá por alguna molestia.

“Él siempre quiere estar en la cancha, es feliz ahí”, valoró el estratega. “Así que a veces tenemos que explicarle que debe tratar de ir más lento, pero al final cuando él se siente bien, él se conoce a sí mismo como nadie”.

Jordi Alba puso a Miami arriba 1-0 al final de la primera mitad el sábado, al aprovechar un pase filtrado y bien colocado de Sergio Busquets.

Joseph Paintsil empató a los 59 por el Galaxy, monarca reinante de la MLS Cup pero que actualmente está últims en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Cincinnati superó 3-2 a los Timbers de Portland para apoderarse del primer puesto de la Conferencia Este y de la MLS.

El argentino Joaquín Pereyra marcó en el segundo tiempo para que Minnesota United superara 1-0 a los Sounders de Seattle.

Otro argentino, Martín Ojeda, hilvanó su duodécimo partido con una contribución para gol. Entregó una asistencia para el tanto de su compatriota Ramiro Enrique, y Orlando City venció 3-1 a Sporting Kansas City.

El brasileño Rafael Navarro logró un doblete y aportó una asistencia para que los Rapids de Colorado se impusieran 3-1 al Atlanta United con lo cual enhebraron su décimo cotejo sin perder.

Austin hilvanó su sexto partido invicto, al rescatar un empate 1-1 frente a Dallas.

Además, los Red Bulls de Nueva York superaron 1-0 al Union de Filadelfia; Charlotte se impuso también por la mínima a Real Salt Lake; DC United igualó 1-1 con Montreal; Toronto empató por ese mismo marcador ante el Crew de Columbus; el Fire de Chicago derrotó 3-2 al St. Louis City, y Los Angeles FC se impuso 2-0 al Revolution de Nueva Inglaterra..

