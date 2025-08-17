Líderes europeos respaldan disposición de Trump a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania

El presidente Donald Trump se reúne con su homólogo ruso Vladímir Putin el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. A la izquierda se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. El segundo de derecha a izquierda es el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El letrero del fondo dice: "En busca de la paz". (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Los principales líderes europeos expresaron este sábado su apoyo a la disposición del expresidente estadounidense Donald Trump de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz para poner fin al conflicto con Rusia .

Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia, Italia, Finlandia y las instituciones de la Unión Europea (UE) emitieron una declaración conjunta en la que subrayaron que Kiev necesita compromisos sólidos para salvaguardar su soberanía e integridad territorial.

De acuerdo con funcionarios europeos citados por el Wall Street Journal, Trump comunicó a sus aliados su apertura a asumir un rol más activo en la seguridad de Ucrania, un giro relevante respecto a su negativa inicial a comprometer a Estados Unidos en este terreno.

El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin caminan sobre la alfombra roja el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Durante una llamada con líderes europeos, realizada desde el Air Force One tras su reciente cumbre con el presidente ruso Vladímir Putin en Anchorage, Alaska, Trump aseguró que cualquier acuerdo de paz sostenible requerirá la presencia de tropas occidentales en Ucrania. Si bien descartó desplegar fuerzas estadounidenses directamente, planteó la posibilidad de apoyar militarmente a una fuerza de seguridad liderada por Europa.

Fuentes diplomáticas añadieron que las garantías podrían incluir compromisos bilaterales de seguridad, respaldo financiero y suministro de armamento a las Fuerzas Armadas ucranianas por parte de una coalición de países occidentales, incluido Estados Unidos.

Según los mismos funcionarios europeos, Putin se mostró inflexible durante la cumbre de Alaska, insistiendo en que Ucrania debería ceder territorios en el este, particularmente en Donetsk y Luhansk, a cambio de congelar las líneas de combate en otras regiones. Trump, sin embargo, señaló que el líder ruso aceptó la necesidad de garantías internacionales que respalden un eventual acuerdo de paz.

El presidente ruso Vladímir Putin llega el viernes 15 de agosto de 2025 a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin foto compartida vía AP)

Reacciones en Europa

Los líderes europeos acogieron con optimismo el giro de Trump. “Tenemos claro que Ucrania debe contar con garantías de seguridad sólidas para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial”, afirmaron en su comunicado conjunto.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sugirió incluso un mecanismo inspirado en el Artículo 5 de la OTAN —que establece la defensa colectiva de sus miembros— como modelo de protección para Ucrania, aunque sin su incorporación formal a la Alianza Atlántica.

Cumbre en Alaska sin avances concretos

La reunión entre Trump y Putin en la base militar de Elmendorf-Richardson no produjo un alto el fuego inmediato, pero abrió la puerta a nuevas negociaciones. Trump aseguró en su plataforma Truth Social que “la mejor manera de terminar la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es alcanzar directamente un Acuerdo de Paz, y no un simple alto el fuego, que a menudo no se sostiene”.

Por su parte, Putin calificó el encuentro de “bueno” y señaló que se abordaron las “causas profundas” del conflicto, una expresión habitual del Kremlin para referirse a la creciente cercanía de Ucrania con Occidente y sus aspiraciones de unirse a la OTAN.

Una reunión trilateral en preparación

De cara a los próximos días, Trump propuso celebrar un encuentro trilateral entre él, Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, con el objetivo de avanzar en un marco de paz. Previo a ello, Trump y Zelenski mantendrán una reunión bilateral en el Despacho Oval, acompañados por al menos un líder europeo.