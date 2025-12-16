americateve

La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Accidente en La Habana: un ómnibus del transporte público chocó contra una casa en Santa Amalia. No hubo víctimas, pero los daños materiales son severos y las autoridades investigan las causas

Por Redacción América Noticias Miami
Un ómnibus articulado del transporte público impactó una vivienda de dos plantas en La Habana durante la madrugada.

No se reportaron víctimas, pero los daños materiales son severos y el hecho vuelve a encender las alarmas sobre el estado del transporte en Cuba.

Las autoridades cubanas investigan las causas de un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes en La Habana, cuando un ómnibus articulado del transporte público chocó violentamente contra una vivienda de dos niveles ubicada en la avenida Santa Amalia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 a.m., cuando el ómnibus número 513, perteneciente a la UEB Terminal Santa Amalia, perdió el control e impactó directamente contra la estructura del inmueble, según informó el medio oficialista Cubadebate.

Evacuación evitó una tragedia mayor

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron víctimas humanas, un hecho que las autoridades atribuyen a la rápida evacuación de los residentes y a la hora en que ocurrió el accidente, cuando la mayoría de los ocupantes se encontraba descansando.

“Los daños materiales son considerables”, reconocieron las autoridades, tanto en la vivienda afectada como en el propio vehículo de transporte público.

Operativo de emergencia y pesquisa en curso

Al lugar acudieron equipos del Ministerio del Interior, bomberos, técnicos especializados y representantes del Gobierno, quienes procedieron a:

  • Aislar el área

  • Garantizar la seguridad de los vecinos

  • Evaluar la estabilidad estructural de la vivienda

  • Iniciar una investigación minuciosa para determinar las causas exactas del accidente

Hasta el momento, no se han divulgado conclusiones oficiales sobre si hubo fallos mecánicos, exceso de velocidad, cansancio del conductor u otros factores.

Imágenes impactantes en redes sociales

Fotografías y videos compartidos por usuarios en redes sociales evidencian la magnitud del impacto. En el grupo de Facebook “Accidentes Automovilísticos en Cuba e Información en la vía”, el usuario Yohandy Aguilera Castillo publicó imágenes donde se observa el momento en que el ómnibus es extraído del interior de la vivienda con ayuda de una grúa.

Otras imágenes difundidas por Rickee Estrada muestran el estado crítico tanto del ómnibus como del inmueble. “Por suerte no hubo fallecidos”, escribió el usuario.

Reacciones ciudadanas y preocupación creciente

Tras conocerse el hecho, las redes sociales se llenaron de comentarios, muchos de ellos señalando la frecuencia de accidentes viales y el deterioro del transporte estatal en Cuba.

“Casi no tenemos guaguas y las pocas que existen están constantemente involucradas en accidentes”, comentó un internauta.

“La magnitud del daño en esa vivienda, y en estos tiempos… pobres dueños”, lamentó otra usuaria.

Algunos comentarios especularon sobre una posible imprudencia del conductor, incluso mencionando consumo de alcohol, aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Un problema estructural

El accidente se suma a una larga lista de siniestros viales en Cuba, en un contexto marcado por:

  • Ómnibus envejecidos

  • Falta de mantenimiento

  • Escasez de piezas

  • Jornadas laborales extenuantes para conductores

  • Infraestructura vial deteriorada

Mientras continúa la investigación, crece la preocupación ciudadana por la seguridad en las calles y por el impacto que este tipo de accidentes tiene en familias que ya enfrentan una grave crisis habitacional y económica.

