Apagón masivo en La Habana: falla eléctrica deja a varios municipios sin luz

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa) AP

Un nuevo apagón golpeó este miércoles a La Habana , dejando sin electricidad a varios municipios tras un Disparo Automático por Frecuencia (DAF) , según confirmó la Empresa Eléctrica de la capital.

El breve comunicado oficial reconoce que la falla afectó el servicio en múltiples zonas, en otro episodio que evidencia la fragilidad del sistema energético cubano.

El corte ocurre en un contexto de severa crisis eléctrica.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) había anticipado para este día:

Afectación de hasta 1,100 MW en horario pico

Demanda de 3,200 MW

Disponibilidad de apenas 2,130 MW

Resultado: un déficit cercano a 1,070 MW

Desde horas tempranas, el sistema ya mostraba señales de colapso con 266 MW afectados a las 6:00 a.m.

Sistema colapsado: plantas fuera de servicio

La crisis se agrava por múltiples fallas en infraestructura clave:

5 termoeléctricas en avería

3 unidades en mantenimiento

Más de 380 MW adicionales fuera de servicio

Entre las plantas afectadas figuran centrales como Felton, Renté y Nuevitas.

Impacto directo en la población

El apagón no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de fallos que impactan directamente la vida diaria:

Más de 200,000 habaneros sin acceso estable a agua potable

Cortes eléctricos prolongados en toda la capital

Deterioro creciente de servicios básicos

Un patrón que se repite

Este es otro episodio en una serie de apagones registrados en 2026, donde fallas técnicas como el DAF han dejado a amplias zonas sin electricidad de forma repentina.

La única mejora prevista es la posible entrada de una unidad de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, con apenas 150 MW, insuficientes para cubrir el déficit.

La crisis energética se profundiza

El nuevo apagón confirma:

El sistema eléctrico opera al límite

Las soluciones son temporales

La población sigue cargando el impacto

En medio de esta situación, los cortes continúan marcando la rutina diaria en la capital cubana.