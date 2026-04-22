Apagón masivo en La Habana: falla eléctrica deja a varios municipios sin luz

Un nuevo apagón golpeó este miércoles a La Habana, dejando sin electricidad a varios municipios tras un Disparo Automático por Frecuencia (DAF), según confirmó la Empresa Eléctrica de la capital.
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Un nuevo apagón afecta varios municipios de La Habana tras una falla en el sistema eléctrico en medio de un déficit crítico de energía
Un nuevo apagón golpeó este miércoles a La Habana, dejando sin electricidad a varios municipios tras un Disparo Automático por Frecuencia (DAF), según confirmó la Empresa Eléctrica de la capital.
El breve comunicado oficial reconoce que la falla afectó el servicio en múltiples zonas, en otro episodio que evidencia la fragilidad del sistema energético cubano.
El corte ocurre en un contexto de severa crisis eléctrica.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) había anticipado para este día:
Afectación de hasta 1,100 MW en horario pico
Demanda de 3,200 MW
Disponibilidad de apenas 2,130 MW
Resultado: un déficit cercano a 1,070 MW
Desde horas tempranas, el sistema ya mostraba señales de colapso con 266 MW afectados a las 6:00 a.m.
La crisis se agrava por múltiples fallas en infraestructura clave:
5 termoeléctricas en avería
3 unidades en mantenimiento
Más de 380 MW adicionales fuera de servicio
Entre las plantas afectadas figuran centrales como Felton, Renté y Nuevitas.
El apagón no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de fallos que impactan directamente la vida diaria:
Más de 200,000 habaneros sin acceso estable a agua potable
Cortes eléctricos prolongados en toda la capital
Deterioro creciente de servicios básicos
Este es otro episodio en una serie de apagones registrados en 2026, donde fallas técnicas como el DAF han dejado a amplias zonas sin electricidad de forma repentina.
La única mejora prevista es la posible entrada de una unidad de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, con apenas 150 MW, insuficientes para cubrir el déficit.
El nuevo apagón confirma:
El sistema eléctrico opera al límite
Las soluciones son temporales
La población sigue cargando el impacto
En medio de esta situación, los cortes continúan marcando la rutina diaria en la capital cubana.
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