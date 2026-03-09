Presidente de Ecuador explica expulsión de embajada de Cuba por actividades políticas

Entrevistado en radio Sucre el jefe de Estado sostuvo que “con evidencia suficiente, dijimos ‘regrésense a su casa’” y detalló que “había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, de disidencia violentas".

El pasado miércoles el gobierno de Ecuador declaró persona no grata al embajador cubano Basilio Antonio Gutiérrez y a su personal diplomático y les dio 48 horas para abandonar Ecuador, pero sin exponer los motivos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba lamentó lo que llamó una “acción unilateral e inamistosa” del gobierno de Ecuador que atenta, dijo, contra relaciones bilaterales históricas. Los diplomáticos dejaron el país el viernes.

Poco después de que esa misión fuera notificada por el gobierno ecuatoriano, una persona salió a la terraza del edificio de la embajada y quemó una gran cantidad de papeles, lo que también fue evidenciado en una fotografía publicada en X por Noboa.

“¿Por qué se ponen a hacer eso si los documentos diplomáticos tienen protección?”, cuestionó Noboa y señaló que ellos podían "llevar sus documentos diplomáticos, nosotros no los podemos tocar”.

El mandatario aseguró que “definitivamente estaban ocultando algo o era la evidencia de actividades que no son correctas para cualquier misión diplomática”.

Días antes de la crisis con Cuba, Ecuador había retirado a su embajador de La Habana.

Ecuador enfrentó otro conflicto diplomático con México en 2024 cuando ese país rompió las relaciones bilaterales por la irrupción de la policía ecuatoriana a su embajada en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, procesado judicialmente por corrupción. Actualmente mantiene una crisis comercial con Colombia.

La crisis con Cuba se produjo pocos días antes de la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con 12 mandatarios del continente, incluido el jefe de Estado ecuatoriano, en lo que se denominó Escudo de las Américas.

Consultado sobre ese encuentro Noboa respondió que “no tiene el tinte ideológico que tenía el Foro de Sao Paulo, ni el grupo de Puebla” y aclaró que tal iniciativa es una alianza de varios países por seguridad, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, la minería ilegal y la corrupción, temas “que son de preocupación en nuestros países”.

FUENTE: AP