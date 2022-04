La modelo cubana Lisandra Lizama, ex pareja de Descemer Bueno se casa en La Habana con multimillonario peruano

La boda civil fue certificada ante un notario público por doble partida, como se estila en Cuba, ya que los esposos tuvieron que firmar el 6 y 8 de abril.

Screen Shot 2022-04-15 at 11.22.56 AM.png

La historia de amor entre Lizandra Lizama y Mauricio Diez Canseco ha sido como un “cuento de hadas” pues se conocieron el día 2 de marzo y apenas un mes después contrajeron matrimonio.

Según reveló Lizama al diario peruano La República, conoció al dueño de la cadena de Rústica en “el casting de ‘Las chicas doradas’ de Cuba y en ese momento no tenía mucha información de para quién íbamos a trabajar ni nada por el estilo, pero lo conocí ese día y mientras me entrevistaba surgió una química y atracción mutua”.

Screen Shot 2022-04-15 at 11.22.22 AM.png

Lizama de 26 años, ha negado que su relación sea por interés, respondiendo así a los comentarios malintencionados acerca de que su actual esposo, le lleva más de dos décadas de vida.

Al respecto comentó a la publicación antes mencionada “No siento diferencia y el tema de la edad no es nuevo para mí, siempre me han gustado los hombres mayores… Mauricio es un hombre maravilloso, me enamoraría de él aunque tuviera 90 años”, sostuvo.

Mauricio Diez Canseco Beggiato, conocido también como Brad Pizza, es el fundador de la cadena de restaurantes Rústica y además de empresario es presentador, productor y personalidad de la televisión peruana.

Screen Shot 2022-04-15 at 11.21.51 AM.png

Fuente: Redacción de www.americateve.com