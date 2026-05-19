Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

La Habana responde tras nueva ofensiva de sanciones estadounidenses
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó este lunes a la nueva ronda de sanciones impuestas por United States contra altos funcionarios y organismos vinculados al régimen cubano, afirmando que Washington “carece de pruebas” para justificar las medidas.
En un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel aseguró que ningún dirigente cubano posee activos o propiedades bajo jurisdicción estadounidense.
“Ni siquiera hay evidencia que presentar”, escribió el mandatario.
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Díaz-Canel niega bienes o activos en EEUU
En su declaración, el gobernante cubano sostuvo que el liderazgo político y militar de la isla no mantiene patrimonio protegido dentro de Estados Unidos.
Ningún dirigente posee propiedades en EEUU
No existen activos bajo jurisdicción estadounidense
Washington conoce esa realidad
Las sanciones responden a una estrategia política
El mandatario calificó la medida como una nueva escalada dentro de la política de presión económica contra Cuba.
Washington sancionó a funcionarios y organismos del régimen
Las declaraciones llegan horas después de que el secretario de Estado Marco Rubio anunciara nuevas sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump.
Entre los sancionados figuran:
Roberto Morales Ojeda
Esteban Lazo Hernández
Joaquín Quintas Sola
Otros altos funcionarios civiles y militares
Las medidas también alcanzan:
Dirección de Inteligencia (G2/DGI)
Ministerio del Interior (MININT)
Policía Nacional Revolucionaria (PNR)
La presión sobre Cuba continúa aumentando
La nueva ronda representa la segunda oleada de sanciones individuales en menos de dos semanas.
Anteriormente Washington había aplicado restricciones contra:
GAESA
Moa Nickel S.A.
Funcionarios vinculados al aparato estatal
Además, Rubio advirtió que:
“Vendrán más sanciones en los próximos días y semanas”.
Díaz-Canel acusa a EEUU de ampliar el embargo
El gobernante cubano también criticó el alcance internacional de las medidas económicas impulsadas por Washington.
Según afirmó:
Las sanciones afectan a terceros países y empresas que mantienen relaciones comerciales con Cuba.
Díaz-Canel sostuvo que las restricciones afectan:
Combustible
Medicamentos
Alimentos
Productos básicos
Inversiones internacionales
La crisis energética agrava el escenario interno
Las tensiones diplomáticas ocurren mientras Cuba enfrenta una severa crisis económica y energética.
Actualmente la isla enfrenta:
Apagones de hasta 22 horas
Escasez de combustible
Déficit eléctrico récord
Reducción de importaciones energéticas
Problemas de abastecimiento
Según reportes recientes, Cuba necesita alrededor de ocho barcos mensuales de combustible, aunque solo habría recibido una fracción de ese volumen durante los últimos meses.
Washington y La Habana mantienen discursos enfrentados
Mientras el gobierno cubano califica las sanciones como ilegales y criminales, Washington sostiene que las medidas buscan responsabilizar a estructuras vinculadas con:
Represión política
Violaciones de derechos humanos
Corrupción
Amenazas a la seguridad nacional
La tensión bilateral continúa creciendo en medio de una de las etapas más complejas entre ambos gobiernos en años recientes.
FUENTE: re