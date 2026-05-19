Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó este lunes a la nueva ronda de sanciones impuestas por United States contra altos funcionarios y organismos vinculados al régimen cubano, afirmando que Washington “carece de pruebas” para justificar las medidas.

En un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel aseguró que ningún dirigente cubano posee activos o propiedades bajo jurisdicción estadounidense.

“Ni siquiera hay evidencia que presentar”, escribió el mandatario.

En la dirección de nuestro Partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense. El gobierno de EE.UU lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar. La retórica…

En su declaración, el gobernante cubano sostuvo que el liderazgo político y militar de la isla no mantiene patrimonio protegido dentro de Estados Unidos.

Ningún dirigente posee propiedades en EEUU

No existen activos bajo jurisdicción estadounidense

Washington conoce esa realidad

Las sanciones responden a una estrategia política

El mandatario calificó la medida como una nueva escalada dentro de la política de presión económica contra Cuba.

Washington sancionó a funcionarios y organismos del régimen

Las declaraciones llegan horas después de que el secretario de Estado Marco Rubio anunciara nuevas sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump.

Entre los sancionados figuran:

Roberto Morales Ojeda

Esteban Lazo Hernández

Joaquín Quintas Sola

Otros altos funcionarios civiles y militares

Las medidas también alcanzan:

Dirección de Inteligencia (G2/DGI)

Ministerio del Interior (MININT)

Policía Nacional Revolucionaria (PNR)

La presión sobre Cuba continúa aumentando

La nueva ronda representa la segunda oleada de sanciones individuales en menos de dos semanas.

Anteriormente Washington había aplicado restricciones contra:

GAESA

Moa Nickel S.A.

Funcionarios vinculados al aparato estatal

Además, Rubio advirtió que:

“Vendrán más sanciones en los próximos días y semanas”.

Díaz-Canel acusa a EEUU de ampliar el embargo

El gobernante cubano también criticó el alcance internacional de las medidas económicas impulsadas por Washington.

Según afirmó:

Las sanciones afectan a terceros países y empresas que mantienen relaciones comerciales con Cuba.

Díaz-Canel sostuvo que las restricciones afectan:

Combustible

Medicamentos

Alimentos

Productos básicos

Inversiones internacionales

La crisis energética agrava el escenario interno

Las tensiones diplomáticas ocurren mientras Cuba enfrenta una severa crisis económica y energética.

Actualmente la isla enfrenta:

Apagones de hasta 22 horas

Escasez de combustible

Déficit eléctrico récord

Reducción de importaciones energéticas

Problemas de abastecimiento

Según reportes recientes, Cuba necesita alrededor de ocho barcos mensuales de combustible, aunque solo habría recibido una fracción de ese volumen durante los últimos meses.

Washington y La Habana mantienen discursos enfrentados

Mientras el gobierno cubano califica las sanciones como ilegales y criminales, Washington sostiene que las medidas buscan responsabilizar a estructuras vinculadas con:

Represión política

Violaciones de derechos humanos

Corrupción

Amenazas a la seguridad nacional

La tensión bilateral continúa creciendo en medio de una de las etapas más complejas entre ambos gobiernos en años recientes.

FUENTE: re